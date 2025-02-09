Хольштайн - Бохум 09 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-02-2025 16:30
Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
09 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Бохум, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хольштайн
Киль
Бохум
Бохум
|1
|вр
|Тимон Вайнер
|17
|зщ
|Тимо Беккер
|26
|зщ
|Давид Зец
|3
|зщ
|Марко Коменда
|23
|зщ
|Лассе Розенбом
|47
|зщ
|Джон Толкин
|8
|зщ
|Финн Порат
|22
|пз
|Николай Ремберг
|24
|нп
|Магнус Кнудсен
|7
|нп
|Стивен Скрыбски
|19
|нп
|Фил Харрес
|27
|вр
|Патрик Древес
|14
|зщ
|Тим Эрман
|20
|зщ
|Иван Ордец
|5
|зщ
|Бернардо
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|19
|пз
|Матуш Беро
|17
|пз
|Том Краус
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|9
|нп
|Мирон Боадю
|21
|нп
|Геррит Хольтман
|33
|нп
|Филипп Хофман
Главные тренеры
|Марцель Рапп
|Петер Цейдлер
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|03.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|04.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|27.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|25.10.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|23.02.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 3
|22.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|10.03.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|30.09.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|4 : 3
|24.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 3
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|4 : 2
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|3 : 2
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|0 : 1
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 3
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|21
|54
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|21
|46
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|21
|39
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|21
|35
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|20
|33
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|21
|33
|7
|Майнц
|21
|32
|8
|Боруссия М
|21
|31
|9
|Вольфсбург
|21
|30
|10
|Вердер
|21
|30
|11
|Боруссия Д
|21
|29
|12
|Аугсбург
|21
|27
|13
|Унион
|21
|24
|14
|Санкт-Паули
|20
|21
|15
|Хоффенхайм
|21
|18
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|21
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|20
|12
| 18
Зона вылета
|Бохум
|20
|10