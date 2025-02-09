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Хольштайн - Бохум 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 16:30
Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
09 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Хольштайн
Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Бохум, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хольштайн
Киль
Бохум
Бохум
1 Германия вр Тимон Вайнер
17 Германия зщ Тимо Беккер
26 Словения зщ Давид Зец
3 Германия зщ Марко Коменда
23 Германия зщ Лассе Розенбом
47 США зщ Джон Толкин
8 Германия зщ Финн Порат
22 Германия пз Николай Ремберг
24 Норвегия нп Магнус Кнудсен
7 Германия нп Стивен Скрыбски
19 Германия нп Фил Харрес
27 Германия вр Патрик Древес
14 Германия зщ Тим Эрман
20 Украина зщ Иван Ордец
5 Бразилия зщ Бернардо
15 Германия зщ Феликс Пасслак
19 Словакия пз Матуш Беро
17 Германия пз Том Краус
32 Германия пз Максимилиан Виттек
9 Нидерланды нп Мирон Боадю
21 Германия нп Геррит Хольтман
33 Германия нп Филипп Хофман
Главные тренеры
Германия Марцель Рапп
Германия Петер Цейдлер
Германия Дитер Хеккинг
История личных встреч
21.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Бохум2 : 2Хольштайн
03.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Бохум2 : 1Хольштайн
04.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Хольштайн3 : 1Бохум
27.05.2020 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Бохум2 : 1Хольштайн
25.10.2019 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Хольштайн2 : 1Бохум
23.02.2019 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Бохум1 : 3Хольштайн
22.09.2018 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Хольштайн2 : 2Бохум
10.03.2018 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Бохум1 : 1Хольштайн
30.09.2017 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Хольштайн3 : 0Бохум
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 4 : 3Хольштайн
24.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 2 : 2Хольштайн
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Хольштайн1 : 3
14.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Хольштайн4 : 2
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур 3 : 2Хольштайн
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Бохум0 : 1
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 3 : 0Бохум
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Бохум3 : 3
15.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Бохум1 : 0
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур 2 : 0Бохум
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2154
2
Лига чемпионов
Байер2146
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2139
4
Лига чемпионов
Штутгарт2135
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2033
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург2133
7 Майнц2132
8 Боруссия М2131
9 Вольфсбург2130
10 Вердер2130
11 Боруссия Д2129
12 Аугсбург2127
13 Унион2124
14 Санкт-Паули2021
15 Хоффенхайм2118
16
Стыковая зона
Хайденхайм2114
17
Зона вылета
Хольштайн2012
18
Зона вылета
Бохум2010

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