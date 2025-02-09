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Каза Пия - Эштрела 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 22:30
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
09 Февраля 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 21-й тур
Каза Пия
Эштрела

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Эштрела, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Эштрела
Амадора
1 Коста-Рика вр Патрик Секейра
4 Португалия зщ Жоау Голарт
6 Португалия зщ Жозе Фонте
2 Камерун зщ Duplexe Tchamba
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
89 Болгария пз Адриан Краев
17 Португалия пз Рафаэл Бриту
5 Португалия пз Леонарду Лелу
29 Франция пз Жереми Ливолан
90 Бразилия нп Диас Морейра Кассиано
7 Португалия нп Нуну Морейра
93 Сербия вр Marko Gudzulic
4 Португалия зщ Франсишку Феррейра
5 Франция зщ Иссьяр Драме
42 Ангола пз Мануэл Келиану
12 Марокко пз Амин Удрири
26 Аргентина пз Leonel Bucca
28 Португалия нп Рубен Лима
2 Португалия нп Travassos
25 Португалия нп Нилтон Варела
17 Ангола нп Chico Banza
98 Португалия нп Кикаш
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Эштрела0 : 1Каза Пия
08.03.2024 Португалия — Примейра 25-й тур Эштрела3 : 1Каза Пия
08.10.2023 Португалия — Примейра 8-й тур Каза Пия0 : 1Эштрела
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 1Каза Пия
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Каза Пия3 : 1
20.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 2 : 3Каза Пия
12.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Каза Пия1 : 3
05.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Каза Пия1 : 1
02.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Эштрела2 : 3
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 0 : 0Эштрела
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Эштрела0 : 1
05.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Эштрела2 : 4
28.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 1 : 1Эштрела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2151
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2147
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2143
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2040
5 Санта-Клара2138
6 Витория Гимарайнш2130
7 Каза Пия2030
8 Эшторил2027
9 Фамаликан2125
10 Риу Аве2024
11 Морейренсе2123
12 Жил Висенте2022
13 Арока2022
14 Насьонал2019
15 АВС2118
16
Стыковая зона
Эштрела2017
17
Зона вылета
Фаренсе2015
18
Зона вылета
Боавишта2012

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