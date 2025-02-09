Каза Пия - Эштрела 09 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-02-2025 22:30
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
09 Февраля 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 21-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Эштрела, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Эштрела
Амадора
|1
|вр
|Патрик Секейра
|4
|зщ
|Жоау Голарт
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|2
|зщ
|Duplexe Tchamba
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|89
|пз
|Адриан Краев
|17
|пз
|Рафаэл Бриту
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|29
|пз
|Жереми Ливолан
|90
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|7
|нп
|Нуну Морейра
|93
|вр
|Marko Gudzulic
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
|5
|зщ
|Иссьяр Драме
|42
|пз
|Мануэл Келиану
|12
|пз
|Амин Удрири
|26
|пз
|Leonel Bucca
|28
|нп
|Рубен Лима
|2
|нп
|Travassos
|25
|нп
|Нилтон Варела
|17
|нп
|Chico Banza
|98
|нп
|Кикаш
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 1
|08.03.2024
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 1
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 1
|20.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 3
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 3
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 3
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|0 : 0
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 4
|28.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|21
|51
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|21
|47
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|21
|43
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|20
|40
|5
|Санта-Клара
|21
|38
|6
|Витория Гимарайнш
|21
|30
|7
|Каза Пия
|20
|30
|8
|Эшторил
|20
|27
|9
|Фамаликан
|21
|25
|10
|Риу Аве
|20
|24
|11
|Морейренсе
|21
|23
|12
|Жил Висенте
|20
|22
|13
|Арока
|20
|22
|14
|Насьонал
|20
|19
|15
|АВС
|21
|18
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|20
|17
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|20
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|20
|12