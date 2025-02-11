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Норвич Сити - Престон Норт Энд 11 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-02-2025 22:00
Стадион: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия), вместимость: 27606
11 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 32-й тур
Норвич Сити
Престон Норт Энд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Престон Норт Энд, которое состоится 11 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Престон Норт Энд2 : 2Норвич Сити
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Престон Норт Энд0 : 1Норвич Сити
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Норвич Сити0 : 0Престон Норт Энд
14.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Престон Норт Энд0 : 4Норвич Сити
08.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Норвич Сити2 : 3Престон Норт Энд
02.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Престон Норт Энд1 : 1Норвич Сити
19.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Норвич Сити2 : 2Престон Норт Энд
04.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Престон Норт Энд2 : 4Норвич Сити
13.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Престон Норт Энд3 : 1Норвич Сити
22.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Норвич Сити2 : 0Престон Норт Энд
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Норвич Сити1 : 1
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 0 : 1Норвич Сити
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Норвич Сити5 : 1
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 2 : 0Норвич Сити
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 2 : 0Норвич Сити
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Престон Норт Энд0 : 0 4 : 2
31.01.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 2 : 1Престон Норт Энд
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Престон Норт Энд2 : 1
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 1 : 2Престон Норт Энд
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 0 : 0Престон Норт Энд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3166
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3164
3
Плей-офф
Бёрнли3161
4
Плей-офф
Сандерленд3159
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3147
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс3145
7 Мидлсбро3044
8 Норвич Сити3143
9 Бристоль Сити3142
10 Уотфорд3142
11 Шеффилд Уэнсдей3142
12 Ковентри Сити3141
13 Куинз Парк Рейнджерс3141
14 Миллуолл3040
15 Престон Норт Энд3037
16 Суонси Сити3137
17 Оксфорд Юнайтед3137
18 Сток Сити3032
19 Кардифф Сити3031
20 Портсмут3130
21 Халл Сити3029
22
Зона вылета
Дерби Каунти3128
23
Зона вылета
Лутон Таун3027
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3025

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