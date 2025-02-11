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Дерби Каунти - Оксфорд Юнайтед 11 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-02-2025 21:45
Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
11 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 32-й тур
Дерби Каунти
Оксфорд Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 11 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
История личных встреч
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1Дерби Каунти
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 1 : 1Дерби Каунти
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Дерби Каунти0 : 1
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 2 : 1Дерби Каунти
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Дерби Каунти0 : 1
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Дерби Каунти0 : 2
04.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 1 : 0Оксфорд Юнайтед
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 0 : 0Оксфорд Юнайтед
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Оксфорд Юнайтед3 : 2
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3166
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3164
3
Плей-офф
Бёрнли3161
4
Плей-офф
Сандерленд3159
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3147
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс3145
7 Мидлсбро3044
8 Норвич Сити3143
9 Бристоль Сити3142
10 Уотфорд3142
11 Шеффилд Уэнсдей3142
12 Ковентри Сити3141
13 Куинз Парк Рейнджерс3141
14 Миллуолл3040
15 Престон Норт Энд3037
16 Суонси Сити3137
17 Оксфорд Юнайтед3137
18 Сток Сити3032
19 Кардифф Сити3031
20 Портсмут3130
21 Халл Сити3029
22
Зона вылета
Дерби Каунти3128
23
Зона вылета
Лутон Таун3027
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3025

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