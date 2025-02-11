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Портсмут - Кардифф Сити 11 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-02-2025 21:45
Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия), вместимость: 20821
11 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 32-й тур
Портсмут
Кардифф Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портсмут - Кардифф Сити, которое состоится 11 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портсмут
Портсмут
Кардифф Сити
Кардифф
История личных встреч
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Кардифф Сити2 : 0Портсмут
09.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Кардифф Сити0 : 3Портсмут
08.08.2017 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Кардифф Сити2 : 1 ДВПортсмут
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 2 : 1Портсмут
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Портсмут0 : 0
28.01.2025 Англия — Чемпионшип 17-й тур Портсмут0 : 1
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 5 : 1Портсмут
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Портсмут3 : 1
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 3 : 3 2 : 4Кардифф Сити
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 7 : 0Кардифф Сити
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Кардифф Сити2 : 1
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 2 : 2Кардифф Сити
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Кардифф Сити3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3166
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3164
3
Плей-офф
Бёрнли3161
4
Плей-офф
Сандерленд3159
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3147
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс3145
7 Мидлсбро3044
8 Норвич Сити3143
9 Бристоль Сити3142
10 Уотфорд3142
11 Шеффилд Уэнсдей3142
12 Ковентри Сити3141
13 Куинз Парк Рейнджерс3141
14 Миллуолл3040
15 Престон Норт Энд3037
16 Суонси Сити3137
17 Оксфорд Юнайтед3137
18 Сток Сити3032
19 Кардифф Сити3031
20 Портсмут3130
21 Халл Сити3029
22
Зона вылета
Дерби Каунти3128
23
Зона вылета
Лутон Таун3027
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3025

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