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Ковентри Сити - Куинз Парк Рейнджерс 11 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-02-2025 21:45
Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
11 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 32-й тур
Ковентри Сити
Куинз Парк Рейнджерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 11 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Ковентри Сити
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Ковентри Сити1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
30.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 3Ковентри Сити
15.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 3Ковентри Сити
12.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Ковентри Сити2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
22.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Ковентри Сити1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
28.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Ковентри Сити
02.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 0Ковентри Сити
18.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Ковентри Сити3 : 2Куинз Парк Рейнджерс
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Ковентри Сити1 : 4
05.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Ковентри Сити0 : 2
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 0 : 2Ковентри Сити
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Ковентри Сити2 : 1
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 0 : 2Ковентри Сити
04.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3166
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3164
3
Плей-офф
Бёрнли3161
4
Плей-офф
Сандерленд3159
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3147
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс3145
7 Мидлсбро3044
8 Норвич Сити3143
9 Бристоль Сити3142
10 Уотфорд3142
11 Шеффилд Уэнсдей3142
12 Ковентри Сити3141
13 Куинз Парк Рейнджерс3141
14 Миллуолл3040
15 Престон Норт Энд3037
16 Суонси Сити3137
17 Оксфорд Юнайтед3137
18 Сток Сити3032
19 Кардифф Сити3031
20 Портсмут3130
21 Халл Сити3029
22
Зона вылета
Дерби Каунти3128
23
Зона вылета
Лутон Таун3027
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3025

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