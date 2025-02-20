Аякс - Юнион 20 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-02-2025 22:00
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
20 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Юнион, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Юнион
Брюссель, Бельгия
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|2
|зщ
|Лукас Роза
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|15
|зщ
|Юри Бас
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|17
|зщ
|Оливер Эдвардсен
|31
|зщ
|Йорти Мокио
|18
|пз
|Дави Классен
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|20
|нп
|Бертран Траоре
|9
|нп
|Брайан Бробби
|49
|вр
|Антони Морис
|5
|зщ
|Кевин Мак Аллистер
|16
|зщ
|Кристиан Бёрджесс
|48
|зщ
|Федде Лейсен
|24
|пз
|Шарль Ванхаутте
|27
|пз
|Ноа Садики
|25
|нп
|Анан Халаили
|9
|нп
|Франьо Иванович
|12
|нп
|Промис Дэвид
|22
|нп
|Уссейну Ньянг
|77
|нп
|Мохаммед Фусейни
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Себастьен Поконьоли
История личных встреч
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 2
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|4 : 0
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 2
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 26-й тур
|0 : 1
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 2
|09.02.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 25-й тур
|1 : 2
|02.02.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 24-й тур
|2 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 1