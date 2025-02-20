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Аякс - Юнион 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2025 22:00
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
20 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Аякс
Юнион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Юнион, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Юнион
Брюссель, Бельгия
22НидерландыврРемко Пасвер
2БразилиязщЛукас Роза
24ИталиязщДаниэле Ругани
15НидерландызщЮри Бас
4НидерландызщЙоррел Хато
17НорвегиязщОливер Эдвардсен
31БельгиязщЙорти Мокио
18НидерландыпзДави Классен
28НидерландыпзКиян Фитц-Джим
20Буркина-ФасонпБертран Траоре
9НидерландынпБрайан Бробби
49ЛюксембургврАнтони Морис
5АргентиназщКевин Мак Аллистер
16АнглиязщКристиан Бёрджесс
48БельгиязщФедде Лейсен
24БельгияпзШарль Ванхаутте
27БельгияпзНоа Садики
25ИзраильнпАнан Халаили
9ХорватиянпФраньо Иванович
12НигериянпПромис Дэвид
22СенегалнпУссейну Ньянг
77ГананпМохаммед Фусейни
Главные тренеры
ИталияФранческо Фариоли
БельгияСебастьен Поконьоли
История личных встреч
13.02.2025Лига ЕвропыСтыковые матчи. 1-й матчЮнион0 : 2Аякс
16.02.2025Нидерланды — Эредивизия23-й турАякс4 : 0
13.02.2025Лига ЕвропыСтыковые матчи. 1-й матчЮнион0 : 2Аякс
09.02.2025Нидерланды — Эредивизия22-й тур0 : 2Аякс
02.02.2025Нидерланды — Эредивизия21-й турАякс2 : 1
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турАякс2 : 1
16.02.2025Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 26-й турЮнион0 : 1
13.02.2025Лига ЕвропыСтыковые матчи. 1-й матчЮнион0 : 2Аякс
09.02.2025Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 25-й тур1 : 2Юнион
02.02.2025Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 24-й турЮнион2 : 1
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур2 : 1Юнион

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