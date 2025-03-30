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Зенит - Рубин 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 18:30
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
30 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Зенит
Рубин

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Рубин, которое состоится 30 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Рубин
Казань
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
РоссияРашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
17.09.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 4-й турЗенит2 : 0Рубин
14.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 2-й турРубин0 : 1Зенит
27.07.2024Мир Российская Премьер-лига2-й турРубин0 : 4Зенит
24.04.2024Мир Российская Премьер-лига21-й турЗенит0 : 2Рубин
17.09.2023Мир Российская Премьер-лига8-й турРубин0 : 3Зенит
28.02.2022Россия - Премьер-Лига19-й турЗенит3 : 2Рубин
20.09.2021Россия - Премьер-Лига8-й турРубин1 : 3Зенит
08.03.2021Россия - Премьер-Лига21-й турРубин2 : 1Зенит
24.10.2020Россия - Премьер-Лига12-й турЗенит1 : 2Рубин
23.11.2019Россия - Премьер-Лига17-й турРубин1 : 2Зенит
28.03.2025Россия — МФЛ3-й турЗенит2 : 0
22.03.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Зенит5 : 0
16.03.2025Мир Российская Премьер-лига21-й тур2 : 1Зенит
14.03.2025Россия — МФЛ2-й тур0 : 3Зенит
12.03.2025Fonbet Кубок России1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч0 : 1Зенит
28.03.2025Россия — МФЛ3-й тур0 : 3Рубин
16.03.2025Мир Российская Премьер-лига21-й турРубин1 : 0
14.03.2025Россия — МФЛ2-й турРубин2 : 2
12.03.2025Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)1 : 0Рубин
09.03.2025Мир Российская Премьер-лига20-й турРубин2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Зенит» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2146
2 Спартак М2143
3 Зенит2143
4 Динамо М2242
5 ЦСКА2241
6 Локомотив М2240
7 Рубин2132
8 Ростов2130
9 Акрон2125
10 Химки2223
11 Крылья Советов2222
12 Динамо Мх2221
13
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2219
14
Стыковая зона
Ахмат2118
15
Зона вылета
Факел2114
16
Зона вылета
Оренбург2211

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