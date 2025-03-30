Зенит - Рубин 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 18:30
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
30 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Рубин, которое состоится 30 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|17.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1
|27.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 4
|24.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|28.02.2022
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|3 : 2
|20.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|1 : 3
|08.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|2 : 1
|24.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|1 : 2
|23.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|1 : 2
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 0
|22.03.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 0
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|0 : 3
|12.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 1
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|0 : 3
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|2 : 2
|12.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 0
|09.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Зенит» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|21
|46
|2
|Спартак М
|21
|43
|3
|Зенит
|21
|43
|4
|Динамо М
|22
|42
|5
|ЦСКА
|22
|41
|6
|Локомотив М
|22
|40
|7
|Рубин
|21
|32
|8
|Ростов
|21
|30
|9
|Акрон
|21
|25
|10
|Химки
|22
|23
|11
|Крылья Советов
|22
|22
|12
|Динамо Мх
|22
|21
| 13
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|22
|19
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|21
|18
| 15
Зона вылета
|Факел
|21
|14
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|22
|11