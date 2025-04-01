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«Арсенал» проявляет активный интерес к звезде «Спортинга» Дьекерешу

Дата публикации: 01-04-2025 00:37

В аккаунте Давида Орштейна в социальной сети появилась информация об интересе «Арсенала» к Виктору Дьекерешу из «Спортинга». Журналист утверждает, что «пушкари» проявляют активность в отношении нападающего и планируют оформить его переход ближайшим летом. На трансфере шведа настаивает Андреа Берта, являющийся спортивным директором лондонцев.

Среди других целей «канониров» числится Александер Исак. Однако трансфер Дьекереша представляется более реальным.

Действующее соглашение 26-летнего футболиста со «Спортингом» рассчитано до 2028 года. В текущем сезоне на счету центрфорварда 42 забитых мяча и 11 голевых пасов в 42 играх за португальскую команду.

Transfermarkt.de оценивает Дьекереша в 75 млн евро.

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