Буковина - Виктория 01 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 01-04-2025 12:00
01 Апреля 2025 года в 13:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/4 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Буковина - Виктория Н, которое состоится 01 Апреля 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Буковина
Черновцы
Виктория Н
Главные тренеры
|Валерий Сергеевич Кривенцов
История личных встреч
|30.10.2024
|Кубок Украины
|1/8 финала
|0 : 1
|31.08.2021
|Кубок Украины
|2-й раунд
|1 : 1 2 : 4
|18.08.2021
|Кубок Украины
|1-й раунд
|2 : 0 ДВ
|29.08.2020
|Кубок Украины
|1-й предварительный раунд
|2 : 0
|25.09.2019
|Кубок Украины
|1/16 финала
|0 : 2
|30.10.2024
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 2 3 : 1
|30.10.2023
|Кубок Украины
|1/4 финала
|0 : 3
|27.09.2023
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 0
|17.08.2021
|Кубок Украины
|1-й раунд
|4 : 2
|30.09.2020
|Кубок Украины
|3-й предварительный раунд
|1 : 3
Турнирная таблица
1/8 финала
| Рух В
Карпаты
|1 : 0
| Пробий
Буковина
|0 : 1
| ЮКСА
Александрия
|1 : 4
| Полесье
Кривбасс
|2 : 1
| Ворскла
Динамо К
|1 : 2 ДВ
| Виктория Н
ЛНЗ Черкассы
|2 : 2 3 : 1
| Верес
Оболонь-Бровар
|2 : 1 ДВ
| Шахтёр
Заря
|1 : 0
1/4 финала
| Буковина
Виктория Н
|01.04
| Александрия
Шахтёр
|02.04
| Верес
Полесье
|02.04
| Рух В
Динамо К
|02.04