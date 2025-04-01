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Буковина - Виктория 01 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 01-04-2025 12:00
01 Апреля 2025 года в 13:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/4 финала
Буковина
Виктория Н

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Буковина - Виктория Н, которое состоится 01 Апреля 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Буковина
Черновцы
Виктория Н
Главные тренеры
Украина Валерий Сергеевич Кривенцов
История личных встреч
30.10.2024 Кубок Украины 1/8 финала 0 : 1Буковина
31.08.2021 Кубок Украины 2-й раунд Буковина1 : 1 2 : 4
18.08.2021 Кубок Украины 1-й раунд Буковина2 : 0 ДВ
29.08.2020 Кубок Украины 1-й предварительный раунд 2 : 0
25.09.2019 Кубок Украины 1/16 финала 0 : 2
30.10.2024 Кубок Украины 1/8 финала Виктория Н2 : 2 3 : 1
30.10.2023 Кубок Украины 1/4 финала Виктория Н0 : 3
27.09.2023 Кубок Украины 1/8 финала Виктория Н1 : 0
17.08.2021 Кубок Украины 1-й раунд 4 : 2Виктория Н
30.09.2020 Кубок Украины 3-й предварительный раунд Виктория Н1 : 3
Турнирная таблица
1/8 финала
Рух В
Карпаты
1 : 0
Пробий
Буковина
0 : 1
ЮКСА
Александрия
1 : 4
Полесье
Кривбасс
2 : 1
Ворскла
Динамо К
1 : 2 ДВ
Виктория Н
ЛНЗ Черкассы
2 : 2 3 : 1
Верес
Оболонь-Бровар
2 : 1 ДВ
Шахтёр
Заря
1 : 0
1/4 финала
Буковина
Виктория Н
01.04
Александрия
Шахтёр
02.04
Верес
Полесье
02.04
Рух В
Динамо К
02.04

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