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Сокол - Урал 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 12:00
Стадион: Локомотив (Саратов, Россия), вместимость: 15500
30 Марта 2025 года в 13:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 26-й тур
Главный судья: Богдан Головко (Волгоград, Россия);
СоколУрал

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Урал, которое состоится 30 Марта 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Локомотив (Саратов, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
РоссияАлексей Борисович Стукалов
РоссияСергей Александрович Томаров
История личных встреч
15.10.2024Fonbet Кубок России1/16 финалаСокол1 : 3Урал
03.08.2024Россия — Мелбет Первая лига4-й турУрал0 : 0Сокол
22.03.2025Россия — Мелбет Первая лига25-й тур2 : 1Сокол
16.03.2025Россия — Мелбет Первая лига24-й тур2 : 2Сокол
09.03.2025Россия — Мелбет Первая лига23-й турСокол1 : 3
03.03.2025Россия — Мелбет Первая лига22-й тур0 : 0Сокол
30.11.2024Россия — Мелбет Первая лига21-й турСокол0 : 1
28.03.2025Россия — МФЛ3-й турУрал4 : 0
24.03.2025Россия — Мелбет Первая лига25-й турУрал0 : 0
16.03.2025Россия — Мелбет Первая лига24-й турУрал2 : 1
14.03.2025Россия — МФЛ2-й тур0 : 0Урал
12.03.2025Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)Урал1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2553
2
Повышение
Торпедо М2548
3
Стыковая зона
Сочи2544
4
Стыковая зона
Черноморец2644
5 Урал2542
6 СКА-Хабаровск2641
7 Енисей2537
8 Арсенал Т2533
9 Ротор2533
10 КАМАЗ2631
11 Чайка2530
12 Нефтехимик2630
13 Родина2529
14 Шинник2629
15 Алания2623
16
Зона вылета
Уфа2622
17
Зона вылета
Сокол2521
18
Зона вылета
Тюмень2619

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