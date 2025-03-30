Сокол - Урал 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 12:00
Стадион: Локомотив (Саратов, Россия), вместимость: 15500
30 Марта 2025 года в 13:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 26-й тур
Главный судья: Богдан Головко (Волгоград, Россия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Урал, которое состоится 30 Марта 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Локомотив (Саратов, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сокол
Саратов
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Алексей Борисович Стукалов
|Сергей Александрович Томаров
История личных встреч
|15.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 3
|03.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 0
|22.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|2 : 2
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 3
|03.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 1
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|4 : 0
|24.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 0
|16.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|2 : 1
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|0 : 0
|12.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|25
|53
| 2
Повышение
|Торпедо М
|25
|48
| 3
Стыковая зона
|Сочи
|25
|44
| 4
Стыковая зона
|Черноморец
|26
|44
|5
|Урал
|25
|42
|6
|СКА-Хабаровск
|26
|41
|7
|Енисей
|25
|37
|8
|Арсенал Т
|25
|33
|9
|Ротор
|25
|33
|10
|КАМАЗ
|26
|31
|11
|Чайка
|25
|30
|12
|Нефтехимик
|26
|30
|13
|Родина
|25
|29
|14
|Шинник
|26
|29
|15
|Алания
|26
|23
| 16
Зона вылета
|Уфа
|26
|22
| 17
Зона вылета
|Сокол
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|26
|19