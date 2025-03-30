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Арсенал Т - Торпедо М 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 14:00
Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
30 Марта 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 26-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
Арсенал Т
Торпедо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Торпедо М, которое состоится 30 Марта 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
РоссияАлександр Александрович Сторожук
РоссияОлег Георгиевич Кононов
История личных встреч
09.09.2024Россия — Мелбет Первая лига9-й турТорпедо М2 : 2Арсенал Т
20.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й турТорпедо М1 : 1Арсенал Т
28.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й турАрсенал Т1 : 1Торпедо М
05.04.2015Россия - Премьер-Лига21-й турАрсенал Т1 : 3Торпедо М
03.11.2014Россия - Премьер-Лига12-й турТорпедо М0 : 1Арсенал Т
30.04.2014ФНЛ - Первый дивизион35-й турАрсенал Т1 : 0Торпедо М
07.10.2013ФНЛ - Первый дивизион17-й турТорпедо М2 : 0Арсенал Т
24.03.2025Россия — Мелбет Первая лига25-й тур0 : 0Арсенал Т
17.03.2025Россия — Мелбет Первая лига24-й турАрсенал Т0 : 0
07.03.2025Россия — Мелбет Первая лига23-й тур0 : 0Арсенал Т
01.03.2025Россия — Мелбет Первая лига22-й тур2 : 1Арсенал Т
21.02.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 1Арсенал Т
22.03.2025Россия — Мелбет Первая лига25-й турТорпедо М0 : 0
15.03.2025Россия — Мелбет Первая лига24-й тур0 : 1Торпедо М
09.03.2025Россия — Мелбет Первая лига23-й турТорпедо М0 : 0
01.03.2025Россия — Мелбет Первая лига22-й тур2 : 0Торпедо М
20.02.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 1Торпедо М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2553
2
Повышение
Торпедо М2548
3
Стыковая зона
Сочи2544
4
Стыковая зона
Черноморец2644
5 Урал2542
6 СКА-Хабаровск2641
7 Енисей2537
8 Арсенал Т2533
9 Ротор2533
10 КАМАЗ2631
11 Чайка2530
12 Нефтехимик2630
13 Родина2529
14 Шинник2629
15 Алания2623
16
Зона вылета
Уфа2622
17
Зона вылета
Сокол2521
18
Зона вылета
Тюмень2619

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