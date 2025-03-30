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Хетафе - Вильярреал 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 14:00
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
30 Марта 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 29-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Хетафе
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Вильярреал, которое состоится 30 Марта 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Вильярреал
Вильярреал
13ИспанияврДавид Сория
21ИспаниязщХуан Иглесиас
22ПортугалиязщДомингуш Дуарте
15ПарагвайзщОмар Альдерете
16ИспаниязщДиего Рико
2Тогозщ Джене
12КамерунзщАллан Ньом
14ИспаниязщХуан Бернат
8УругвайпзМауро Арамбарри
5ИспанияпзЛуис Милья
24Испанияпз Хуанми
13ИспанияврДиего Конде
8АргентиназщХуан Фойт
5ФранциязщВилли Камбвал
2Кабо-ВердезщЛоган Кошта
23ИспаниязщСерхи Кардона
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
10ИспанияпзДани Парехо
16ИспанияпзАлекс Баэна
21ИспаниянпЙереми Пино
15ФранциянпТьерно Барри
22ИспаниянпАйосе Перес
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
20.10.2024Испания — Примера10-й турВильярреал1 : 1Хетафе
16.02.2024Испания - Примера25-й турВильярреал1 : 1Хетафе
30.09.2023Испания - Примера8-й турХетафе0 : 0Вильярреал
27.02.2023Испания - Примера23-й турВильярреал2 : 1Хетафе
28.08.2022Испания - Примера3-й турХетафе0 : 0Вильярреал
16.04.2022Испания - Примера32-й турХетафе1 : 2Вильярреал
07.11.2021Испания - Примера13-й турВильярреал1 : 0Хетафе
02.05.2021Испания - Примера34-й турВильярреал1 : 0Хетафе
08.11.2020Испания - Примера9-й турХетафе1 : 3Вильярреал
08.07.2020Испания - Примера35-й турХетафе1 : 3Вильярреал
16.03.2025Испания — Примера28-й тур1 : 2Хетафе
09.03.2025Испания — Примера27-й турХетафе2 : 1
02.03.2025Испания — Примера26-й тур1 : 0Хетафе
23.02.2025Испания — Примера25-й турХетафе1 : 2
14.02.2025Испания — Примера24-й тур1 : 2Хетафе
15.03.2025Испания — Примера28-й турВильярреал1 : 2
08.03.2025Испания — Примера27-й тур1 : 0Вильярреал
22.02.2025Испания — Примера25-й тур0 : 1Вильярреал
15.02.2025Испания — Примера24-й турВильярреал1 : 1
08.02.2025Испания — Примера23-й тур1 : 2Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2863
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2860
3
Лига чемпионов
Атлетико М2957
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2852
5
Лига Европы
Бетис2844
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2744
7 Мальорка2840
8 Сельта2839
9 Реал Сосьедад2938
10 Райо Вальекано2837
11 Севилья2836
12 Хетафе2836
13 Жирона2834
14 Осасуна2833
15 Эспаньол2829
16 Валенсия2828
17 Алавес2827
18
Зона вылета
Леганес2827
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2825
20
Зона вылета
Вальядолид2916

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