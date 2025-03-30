Хетафе - Вильярреал 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 14:00
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
30 Марта 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 29-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Вильярреал, которое состоится 30 Марта 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Вильярреал
Вильярреал
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|2
|зщ
|Джене
|12
|зщ
|Аллан Ньом
|14
|зщ
|Хуан Бернат
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|5
|пз
|Луис Милья
|24
|пз
|Хуанми
|13
|вр
|Диего Конде
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|5
|зщ
|Вилли Камбвал
|2
|зщ
|Логан Кошта
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
|21
|нп
|Йереми Пино
|15
|нп
|Тьерно Барри
|22
|нп
|Айосе Перес
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 1
|16.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 0
|27.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|28.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 0
|16.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|07.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 0
|02.05.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|08.11.2020
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 3
|08.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 3
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 2
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 2
|14.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 2
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|63
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|29
|57
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|28
|52
| 5
Лига Европы
|Бетис
|28
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|27
|44
|7
|Мальорка
|28
|40
|8
|Сельта
|28
|39
|9
|Реал Сосьедад
|29
|38
|10
|Райо Вальекано
|28
|37
|11
|Севилья
|28
|36
|12
|Хетафе
|28
|36
|13
|Жирона
|28
|34
|14
|Осасуна
|28
|33
|15
|Эспаньол
|28
|29
|16
|Валенсия
|28
|28
|17
|Алавес
|28
|27
| 18
Зона вылета
|Леганес
|28
|27
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|28
|25
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|29
|16