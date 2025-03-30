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Бетис - Севилья 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 21:00
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
30 Марта 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 29-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания);
Бетис
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Севилья, которое состоится 30 Марта 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Севилья
Севилья
13Испаниявр Адриан
23СенегалзщЮссуф Сабали
3ИспаниязщДиего Льоренте
5ИспаниязщМарк Бартра
12ШвейцариязщРикардо Родригес
4СШАпзДжонни Кардозо
16ИспанияпзСерхи Альтмира
7Бразилияпз Антони
22Испанияпз Иско
36ИспаниянпХесус Родригес
19КолумбиянпКучо Эрнандес
13НорвегияврЭрьян Нюланд
2ИспаниязщХосе Анхель Кармона
22ФранциязщЛуак Баде
4ИспаниязщКике Салас
3ИспаниязщАдрия Педроса
6СербиязщНеманья Гудель
12БельгияпзАльберт-Самби Локонга
17ИспанияпзСауль Ньигес
11БельгияпзДоди Лукебакио
7ИспаниянпИсаак Ромеро
5ШвейцариянпРубен Варгас
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияГарсия Пимьента
История личных встреч
06.10.2024Испания — Примера9-й турСевилья1 : 0Бетис
28.04.2024Испания - Примера33-й турБетис1 : 1Севилья
12.11.2023Испания - Примера13-й турСевилья1 : 1Бетис
21.05.2023Испания - Примера35-й турСевилья0 : 0Бетис
06.11.2022Испания - Примера13-й турБетис1 : 1Севилья
27.02.2022Испания - Примера26-й турСевилья2 : 1Бетис
16.01.2022Кубок Испании1/8 финалаБетис2 : 1Севилья
07.11.2021Испания - Примера13-й турБетис0 : 2Севилья
14.03.2021Испания - Примера27-й турСевилья1 : 0Бетис
02.01.2021Испания - Примера17-й турБетис1 : 1Севилья
16.03.2025Испания — Примера28-й тур2 : 3Бетис
13.03.2025Лига конференций1/8 финала. 2-й матч0 : 4Бетис
09.03.2025Испания — Примера27-й турБетис1 : 0
06.03.2025Лига конференций1/8 финала. 1-й матчБетис2 : 2
01.03.2025Испания — Примера26-й турБетис2 : 1
16.03.2025Испания — Примера28-й турСевилья0 : 1
09.03.2025Испания — Примера27-й тур0 : 1Севилья
01.03.2025Испания — Примера26-й тур1 : 1Севилья
24.02.2025Испания — Примера25-й турСевилья1 : 1
16.02.2025Испания — Примера24-й тур0 : 4Севилья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2863
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2860
3
Лига чемпионов
Атлетико М2957
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2852
5
Лига Европы
Бетис2844
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2744
7 Мальорка2840
8 Сельта2839
9 Реал Сосьедад2938
10 Райо Вальекано2837
11 Севилья2836
12 Хетафе2836
13 Жирона2834
14 Осасуна2833
15 Эспаньол2829
16 Валенсия2828
17 Алавес2827
18
Зона вылета
Леганес2827
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2825
20
Зона вылета
Вальядолид2916

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