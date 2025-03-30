Бетис - Севилья 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 21:00
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
30 Марта 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 29-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Севилья, которое состоится 30 Марта 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Севилья
Севилья
|13
|вр
|Адриан
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|5
|зщ
|Марк Бартра
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|16
|пз
|Серхи Альтмира
|7
|пз
|Антони
|22
|пз
|Иско
|36
|нп
|Хесус Родригес
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|22
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Кике Салас
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|12
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|17
|пз
|Сауль Ньигес
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|5
|нп
|Рубен Варгас
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|06.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|27.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|16.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 1
|07.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|0 : 2
|14.03.2021
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|02.01.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 3
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 4
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 0
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|0 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|24.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|63
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|29
|57
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|28
|52
| 5
Лига Европы
|Бетис
|28
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|27
|44
|7
|Мальорка
|28
|40
|8
|Сельта
|28
|39
|9
|Реал Сосьедад
|29
|38
|10
|Райо Вальекано
|28
|37
|11
|Севилья
|28
|36
|12
|Хетафе
|28
|36
|13
|Жирона
|28
|34
|14
|Осасуна
|28
|33
|15
|Эспаньол
|28
|29
|16
|Валенсия
|28
|28
|17
|Алавес
|28
|27
| 18
Зона вылета
|Леганес
|28
|27
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|28
|25
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|29
|16