Осер - Монпелье 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 17:15
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
30 Марта 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Монпелье, которое состоится 30 Марта 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Монпелье
Монпелье
|16
|вр
|Донован Леон
|23
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|4
|зщ
|Жубал
|3
|зщ
|Гэбриел Ошо
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|10
|пз
|Гаэтан Перрен
|42
|пз
|Элиша Овусу
|27
|пз
|Кевин Дануа
|17
|пз
|Лассин Синайоко
|9
|нп
|Тео Бэр
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|47
|зщ
|Яэль Муанга
|2
|зщ
|Бамо Мейте
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|49
|зщ
|Wilfried Ndollo Bille
|70
|пз
|Тангуй Кулибали
|19
|пз
|Рабби Нзингула
|13
|пз
|Жорис Шотар
|11
|пз
|Тежи Саванье
|9
|нп
|Анди Делор
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Жан-Луи Гассе
История личных встреч
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 2
|29.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 2
|21.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 2
|20.05.2012
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|06.08.2011
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 1
|07.05.2011
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 0
|18.12.2010
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|13.03.2010
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|31.10.2009
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|14.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 0
|14.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 2
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 4
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 4
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|26
|68
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|27
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|26
|47
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|26
|47
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|27
|46
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|27
|45
|7
|Лилль
|26
|44
|8
|Ланс
|26
|39
|9
|Брест
|26
|37
|10
|Тулуза
|26
|34
|11
|Осер
|26
|32
|12
|Ренн
|26
|29
|13
|Нант
|26
|27
|14
|Анже
|26
|27
|15
|Реймс
|27
|26
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|26
|21
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|25
|15