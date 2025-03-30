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Осер - Монпелье 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 17:15
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
30 Марта 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Осер
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Монпелье, которое состоится 30 Марта 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Монпелье
Монпелье
16ГвианаврДонован Леон
23НидерландызщКи-Яна Хувер
20Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
4Бразилиязщ Жубал
3АнглиязщГэбриел Ошо
14ГаназщГидеон Менса
10ФранцияпзГаэтан Перрен
42ГанапзЭлиша Овусу
27ФранцияпзКевин Дануа
17МалипзЛассин Синайоко
9КанаданпТео Бэр
40ФранцияврБенжамен Леком
77МализщФалайе Сако
47ФранциязщЯэль Муанга
2Кот-д'ИвуарзщБамо Мейте
5МализщМодибо Саньян
49КамерунзщWilfried Ndollo Bille
70ФранцияпзТангуй Кулибали
19ФранцияпзРабби Нзингула
13ФранцияпзЖорис Шотар
11ФранцияпзТежи Саванье
9АлжирнпАнди Делор
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
ФранцияЖан-Луи Гассе
История личных встреч
22.09.2024Франция — Лига 15-й турМонпелье3 : 2Осер
29.01.2023Франция - Лига 120-й турОсер0 : 2Монпелье
21.08.2022Франция - Лига 13-й турМонпелье1 : 2Осер
20.05.2012Франция - Лига 138-й турОсер1 : 2Монпелье
06.08.2011Франция - Лига 11-й турМонпелье3 : 1Осер
07.05.2011Франция - Лига 134-й турОсер1 : 0Монпелье
18.12.2010Франция - Лига 118-й турМонпелье1 : 1Осер
13.03.2010Франция - Лига 128-й турМонпелье1 : 1Осер
31.10.2009Франция - Лига 112-й турОсер2 : 1Монпелье
14.03.2025Франция — Лига 126-й тур1 : 1Осер
09.03.2025Франция — Лига 125-й тур0 : 2Осер
02.03.2025Франция — Лига 124-й турОсер0 : 1
22.02.2025Франция — Лига 123-й турОсер3 : 0
14.02.2025Франция — Лига 122-й тур2 : 2Осер
08.03.2025Франция — Лига 125-й тур1 : 0Монпелье
02.03.2025Франция — Лига 124-й турМонпелье0 : 4
23.02.2025Франция — Лига 123-й тур2 : 0Монпелье
16.02.2025Франция — Лига 122-й турМонпелье1 : 4
09.02.2025Франция — Лига 121-й тур2 : 0Монпелье
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2668
2
Лига чемпионов
Марсель2749
3
Лига чемпионов
Ницца2647
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2647
5
Лига Европы
Страсбург2746
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2745
7 Лилль2644
8 Ланс2639
9 Брест2637
10 Тулуза2634
11 Осер2632
12 Ренн2629
13 Нант2627
14 Анже2627
15 Реймс2726
16
Стыковая зона
Гавр2621
17
Зона вылета
Сент-Этьен2520
18
Зона вылета
Монпелье2515

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