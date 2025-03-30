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Анже - Ренн 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 17:15
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
30 Марта 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Анже
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Ренн, которое состоится 30 Марта 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Ренн
Ренн
30Кот-д'ИвуарврЯхья Фофана
2ГаитизщКарлан Аркюс
25Кот-д'ИвуарзщАбдулай Бамба
21ФранциязщЖордан Лефор
26ФранцияпзФлоран Анен
93АлжирпзХарис Белькебла
14МароккопзЯссин Белькдим
20АлжирпзЗинедин Ферхат
15ФранцияпзПьеррик Капелль
18ГабоннпДжим Аллевина
19ФранциянпЭстебан Леполь
1ФранцияврБрис Самба
97ФранциязщЖереми Жак
15СенегалзщМикаил Фай
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
3ФранциязщАдриен Трюффер
24ФранцияпзАнтони Руо
38ФранцияпзДжауи Сиссе
6НидерландыпзАзор Матусива
17УэльспзДжордан Джеймс
7ЯпонияпзКиого Фурухаси
9ФранциянпАрно Калимуэндо
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
СенегалХабиб Бей
История личных встреч
15.12.2024Франция — Лига 115-й турРенн2 : 0Анже
30.04.2023Франция - Лига 133-й турРенн4 : 2Анже
23.10.2022Франция - Лига 112-й турАнже1 : 2Ренн
06.03.2022Франция - Лига 127-й турРенн2 : 0Анже
29.08.2021Франция - Лига 14-й турАнже2 : 0Ренн
17.04.2021Франция - Лига 133-й турАнже0 : 3Ренн
11.02.2021Кубок Франции1/32 финалаАнже2 : 1Ренн
23.10.2020Франция - Лига 18-й турРенн1 : 2Анже
28.01.2020Кубок Франции1/8 финалаАнже4 : 5 ДВРенн
07.12.2019Франция - Лига 117-й турРенн2 : 1Анже
15.03.2025Франция — Лига 126-й турАнже0 : 2
09.03.2025Франция — Лига 125-й тур2 : 0Анже
02.03.2025Франция — Лига 124-й турАнже0 : 4
25.02.2025Кубок Франции1/4 финалаАнже1 : 1 3 : 5
22.02.2025Франция — Лига 123-й тур3 : 3Анже
15.03.2025Франция — Лига 126-й тур1 : 0Ренн
08.03.2025Франция — Лига 125-й турРенн1 : 4
02.03.2025Франция — Лига 124-й тур0 : 4Ренн
21.02.2025Франция — Лига 123-й турРенн1 : 0
16.02.2025Франция — Лига 122-й турРенн0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2668
2
Лига чемпионов
Марсель2749
3
Лига чемпионов
Ницца2647
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2647
5
Лига Европы
Страсбург2746
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2745
7 Лилль2644
8 Ланс2639
9 Брест2637
10 Тулуза2634
11 Осер2632
12 Ренн2629
13 Нант2627
14 Анже2627
15 Реймс2726
16
Стыковая зона
Гавр2621
17
Зона вылета
Сент-Этьен2520
18
Зона вылета
Монпелье2515

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