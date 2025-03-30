Анже - Ренн 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 17:15
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
30 Марта 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Ренн, которое состоится 30 Марта 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Ренн
Ренн
|30
|вр
|Яхья Фофана
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|25
|зщ
|Абдулай Бамба
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|26
|пз
|Флоран Анен
|93
|пз
|Харис Белькебла
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|20
|пз
|Зинедин Ферхат
|15
|пз
|Пьеррик Капелль
|18
|нп
|Джим Аллевина
|19
|нп
|Эстебан Леполь
|1
|вр
|Брис Самба
|97
|зщ
|Жереми Жак
|15
|зщ
|Микаил Фай
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|24
|пз
|Антони Руо
|38
|пз
|Джауи Сиссе
|6
|пз
|Азор Матусива
|17
|пз
|Джордан Джеймс
|7
|пз
|Киого Фурухаси
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Хабиб Бей
История личных встреч
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 0
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|4 : 2
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 2
|06.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|17.04.2021
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 3
|11.02.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1
|23.10.2020
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2
|28.01.2020
|Кубок Франции
|1/8 финала
|4 : 5 ДВ
|07.12.2019
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 2
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 4
|25.02.2025
|Кубок Франции
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 5
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 3
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 4
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 4
|21.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|26
|68
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|27
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|26
|47
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|26
|47
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|27
|46
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|27
|45
|7
|Лилль
|26
|44
|8
|Ланс
|26
|39
|9
|Брест
|26
|37
|10
|Тулуза
|26
|34
|11
|Осер
|26
|32
|12
|Ренн
|26
|29
|13
|Нант
|26
|27
|14
|Анже
|26
|27
|15
|Реймс
|27
|26
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|26
|21
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|25
|15