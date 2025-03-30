Лилль - Ланс 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 20:45
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
30 Марта 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Ланс, которое состоится 30 Марта 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Ланс
Ланс
|30
|вр
|Люка Шевалье
|2
|зщ
|Айсса Манди
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|31
|зщ
|Исмаили
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|26
|пз
|Андре Гомеш
|20
|пз
|Митчел Баккер
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|10
|пз
|Реми Кабелла
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|30
|вр
|Мэтью Райан
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|27
|зщ
|Джума Ба
|14
|зщ
|Факундо Медина
|2
|зщ
|Рубен Агилар
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|26
|пз
|Нампали Менди
|23
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|25
|нп
|Джереми Агбонифо
|22
|нп
|Уэсли Саид
|7
|нп
|Флорьян Сотока
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Уильям Стилл
|Эдвард Стилл
История личных встреч
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 2
|29.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|04.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|09.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|16.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|04.01.2022
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 3
|18.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|07.05.2021
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 3
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|4 : 0
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|4 : 1
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|3 : 4
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|26
|68
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|27
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|26
|47
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|26
|47
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|27
|46
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|27
|45
|7
|Лилль
|26
|44
|8
|Ланс
|26
|39
|9
|Брест
|26
|37
|10
|Тулуза
|26
|34
|11
|Осер
|26
|32
|12
|Ренн
|26
|29
|13
|Нант
|26
|27
|14
|Анже
|26
|27
|15
|Реймс
|27
|26
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|26
|21
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|25
|15