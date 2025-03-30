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Лилль - Ланс 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 20:45
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
30 Марта 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Лилль
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Ланс, которое состоится 30 Марта 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Ланс
Ланс
30ФранцияврЛюка Шевалье
2АлжирзщАйсса Манди
18ФранциязщБафоде Диаките
5ШвециязщГабриэль Гудмундссон
31Бразилиязщ Исмаили
21ФранцияпзБенжамен Андре
26ПортугалияпзАндре Гомеш
20НидерландыпзМитчел Баккер
7ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
10ФранцияпзРеми Кабелла
9КанаданпДжонатан Дэвид
30АвстралияврМэтью Райан
24ФранциязщЖонатан Гради
27Сьерра-ЛеонезщДжума Ба
14АргентиназщФакундо Медина
2ФранциязщРубен Агилар
3КолумбиязщДейвер Мачадо
26СенегалпзНампали Менди
23ФранцияпзНейл Эль-Айнауи
25ШвециянпДжереми Агбонифо
22ФранциянпУэсли Саид
7ФранциянпФлорьян Сотока
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
БельгияУильям Стилл
БельгияЭдвард Стилл
История личных встреч
26.10.2024Франция — Лига 19-й турЛанс0 : 2Лилль
29.03.2024Франция - Лига 127-й турЛилль2 : 1Ланс
08.10.2023Франция - Лига 18-й турЛанс1 : 1Лилль
04.03.2023Франция - Лига 126-й турЛанс1 : 1Лилль
09.10.2022Франция - Лига 110-й турЛилль1 : 0Ланс
16.04.2022Франция - Лига 132-й турЛилль1 : 2Ланс
04.01.2022Кубок Франции1/16 финалаЛанс2 : 2 4 : 3Лилль
18.09.2021Франция - Лига 16-й турЛанс1 : 0Лилль
07.05.2021Франция - Лига 136-й турЛанс0 : 3Лилль
18.10.2020Франция - Лига 17-й турЛилль4 : 0Ланс
15.03.2025Франция — Лига 126-й тур1 : 0Лилль
12.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчЛилль1 : 2
08.03.2025Франция — Лига 125-й турЛилль1 : 0
04.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матч1 : 1Лилль
01.03.2025Франция — Лига 124-й тур4 : 1Лилль
15.03.2025Франция — Лига 126-й турЛанс1 : 0
08.03.2025Франция — Лига 125-й тур0 : 1Ланс
01.03.2025Франция — Лига 124-й турЛанс3 : 4
23.02.2025Франция — Лига 123-й тур3 : 1Ланс
16.02.2025Франция — Лига 122-й турЛанс0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2668
2
Лига чемпионов
Марсель2749
3
Лига чемпионов
Ницца2647
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2647
5
Лига Европы
Страсбург2746
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2745
7 Лилль2644
8 Ланс2639
9 Брест2637
10 Тулуза2634
11 Осер2632
12 Ренн2629
13 Нант2627
14 Анже2627
15 Реймс2726
16
Стыковая зона
Гавр2621
17
Зона вылета
Сент-Этьен2520
18
Зона вылета
Монпелье2515

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