Кальяри - Монца 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 12:30
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
30 Марта 2025 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 30-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Монца, которое состоится 30 Марта 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Монца
Монца
|25
|вр
|Элия Каприле
|24
|зщ
|Хосе Паломино
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|33
|зщ
|Адам Оберт
|19
|пз
|Надир Цортеа
|8
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|16
|пз
|Маттео Прати
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|10
|пз
|Николас Виола
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|30
|вр
|Стефано Турати
|13
|зщ
|Педру Перейра
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|33
|зщ
|Данило Д'Амброзио
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|11
|пз
|Гаэтано Кастровилли
|42
|пз
|Алессандро Бьянко
|18
|пз
|Кевин Дзероли
|47
|нп
|Дани Карвалью
|17
|нп
|Бальде Кейта
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Алессандро Неста
|Алессандро Неста
|Алессандро Неста
История личных встреч
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|07.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|3 : 2
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 2
|24.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|4 : 0
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|64
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|29
|61
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|29
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|30
|56
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|30
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|29
|51
|7
|Рома
|29
|49
|8
|Фиорентина
|29
|48
|9
|Милан
|29
|47
|10
|Удинезе
|29
|40
|11
|Торино
|29
|38
|12
|Дженоа
|30
|35
|13
|Комо
|30
|30
|14
|Верона
|29
|29
|15
|Кальяри
|29
|26
|16
|Лечче
|29
|25
|17
|Парма
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|30
|23
| 19
Зона вылета
|Венеция
|30
|20
| 20
Зона вылета
|Монца
|29
|15