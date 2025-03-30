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Кальяри - Монца 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 12:30
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
30 Марта 2025 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 30-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Кальяри
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Монца, которое состоится 30 Марта 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Монца
Монца
25ИталияврЭлия Каприле
24АргентиназщХосе Паломино
26КолумбиязщЙерри Мина
6ИталиязщСебастьяно Луперто
33СловакиязщАдам Оберт
19ИталияпзНадир Цортеа
8ФранцияпзМишель Ндари Адопо
16ИталияпзМаттео Прати
14ИталияпзАлессандро Дейола
10ИталияпзНиколас Виола
91ИталиянпРоберто Пикколи
30ИталияврСтефано Турати
13ПортугалиязщПедру Перейра
4ИталиязщАрмандо Иццо
33ИталиязщДанило Д'Амброзио
19ИталиязщСамуэле Биринделли
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
11ИталияпзГаэтано Кастровилли
42ИталияпзАлессандро Бьянко
18ИталияпзКевин Дзероли
47ПортугалиянпДани Карвалью
17СенегалнпБальде Кейта
Главные тренеры
ИталияДавиде Никола
ИталияАлессандро Неста
ИталияАлессандро Неста
ИталияАлессандро Неста
История личных встреч
05.01.2025Италия — Серия А19-й турМонца1 : 2Кальяри
16.03.2024Италия - Серия А29-й турМонца1 : 0Кальяри
26.11.2023Италия - Серия А13-й турКальяри1 : 1Монца
16.03.2025Италия — Серия А29-й тур1 : 0Кальяри
07.03.2025Италия — Серия А28-й турКальяри1 : 1
02.03.2025Италия — Серия А27-й тур2 : 1Кальяри
23.02.2025Италия — Серия А26-й турКальяри0 : 1
15.02.2025Италия — Серия А25-й тур0 : 0Кальяри
15.03.2025Италия — Серия А29-й турМонца1 : 1
08.03.2025Италия — Серия А28-й тур3 : 2Монца
02.03.2025Италия — Серия А27-й турМонца0 : 2
24.02.2025Италия — Серия А26-й тур4 : 0Монца
16.02.2025Италия — Серия А25-й турМонца0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2964
2
Лига чемпионов
Наполи2961
3
Лига чемпионов
Аталанта2958
4
Лига чемпионов
Болонья3056
5
Лига Европы
Ювентус3055
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио2951
7 Рома2949
8 Фиорентина2948
9 Милан2947
10 Удинезе2940
11 Торино2938
12 Дженоа3035
13 Комо3030
14 Верона2929
15 Кальяри2926
16 Лечче2925
17 Парма2925
18
Зона вылета
Эмполи3023
19
Зона вылета
Венеция3020
20
Зона вылета
Монца2915

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