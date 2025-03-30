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Интер М - Удинезе 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 18:00
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
30 Марта 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 30-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Интер М
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Удинезе, которое состоится 30 Марта 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Удинезе
Удине
1ШвейцарияврЯн Зоммер
28ФранциязщБенжамен Павар
15ИталиязщФранческо Ачерби
31ГерманиязщЯнн Биссекк
36ИталиязщМаттео Дармиан
32ИталиязщФедерико Димарко
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
22АрменияпзГенрих Мхитарян
11АргентинанпХоакин Корреа
9ФранциянпМаркус Тюрам
40НигерияврМадука Окойе
19НидерландызщКингсли Эхизибуэ
28ФранциязщУмар Соле
29СловениязщЯка Бийол
33ЗимбабвезщДжордан Земура
14ФранцияпзАртюр Атта
8СловенияпзСанди Ловрич
5АргентинапзМартин Пайеро
25ШвецияпзЙеспер Карлстрём
32НидерландыпзЮрген Эккеленкамп
17ИталиянпЛоренцо Лукка
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
ГерманияКоста Руньяич
История личных встреч
19.12.2024Кубок Италии1/8 финалаИнтер М2 : 0Удинезе
28.09.2024Италия — Серия А6-й турУдинезе2 : 3Интер М
08.04.2024Италия - Серия А31-й турУдинезе1 : 2Интер М
09.12.2023Италия - Серия А15-й турИнтер М4 : 0Удинезе
18.02.2023Италия - Серия АСерия А. 23-й турИнтер М3 : 1Удинезе
18.09.2022Италия - Серия АСерия А. 7-й турУдинезе3 : 1Интер М
01.05.2022Италия - Серия А35-й турУдинезе1 : 2Интер М
31.10.2021Италия - Серия А11-й турИнтер М2 : 0Удинезе
23.05.2021Италия - Серия А38-й турИнтер М5 : 1Удинезе
23.01.2021Италия - Серия А19-й турУдинезе0 : 0Интер М
16.03.2025Италия — Серия А29-й тур0 : 2Интер М
11.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчИнтер М2 : 1
08.03.2025Италия — Серия А28-й турИнтер М3 : 2
05.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матч0 : 2Интер М
01.03.2025Италия — Серия А27-й тур1 : 1Интер М
15.03.2025Италия — Серия А29-й турУдинезе0 : 1
10.03.2025Италия — Серия А28-й тур1 : 1Удинезе
01.03.2025Италия — Серия А27-й турУдинезе1 : 0
21.02.2025Италия — Серия А26-й тур0 : 1Удинезе
16.02.2025Италия — Серия А25-й турУдинезе3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2964
2
Лига чемпионов
Наполи2961
3
Лига чемпионов
Аталанта2958
4
Лига чемпионов
Болонья3056
5
Лига Европы
Ювентус3055
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио2951
7 Рома2949
8 Фиорентина2948
9 Милан2947
10 Удинезе2940
11 Торино2938
12 Дженоа3035
13 Комо3030
14 Верона2929
15 Кальяри2926
16 Лечче2925
17 Парма2925
18
Зона вылета
Эмполи3023
19
Зона вылета
Венеция3020
20
Зона вылета
Монца2915

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