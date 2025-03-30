Интер М - Удинезе 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 18:00
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
30 Марта 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 30-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Удинезе, которое состоится 30 Марта 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Удинезе
Удине
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|11
|нп
|Хоакин Корреа
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|40
|вр
|Мадука Окойе
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|28
|зщ
|Умар Соле
|29
|зщ
|Яка Бийол
|33
|зщ
|Джордан Земура
|14
|пз
|Артюр Атта
|8
|пз
|Санди Ловрич
|5
|пз
|Мартин Пайеро
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Коста Руньяич
История личных встреч
|19.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|08.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 0
|18.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|3 : 1
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|3 : 1
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|31.10.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|5 : 1
|23.01.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|3 : 2
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|10.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|21.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|64
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|29
|61
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|29
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|30
|56
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|30
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|29
|51
|7
|Рома
|29
|49
|8
|Фиорентина
|29
|48
|9
|Милан
|29
|47
|10
|Удинезе
|29
|40
|11
|Торино
|29
|38
|12
|Дженоа
|30
|35
|13
|Комо
|30
|30
|14
|Верона
|29
|29
|15
|Кальяри
|29
|26
|16
|Лечче
|29
|25
|17
|Парма
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|30
|23
| 19
Зона вылета
|Венеция
|30
|20
| 20
Зона вылета
|Монца
|29
|15