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Боруссия Д - Майнц 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 17:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
30 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Боруссия Д
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Майнц, которое состоится 30 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Майнц
Майнц
1 Швейцария вр Грегор Кобель
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
3 Германия зщ Вальдемар Антон
23 Германия пз Эмре Джан
13 Германия пз Паскаль Грос
10 Германия пз Юлиан Брандт
27 Германия нп Карим Адейеми
14 Германия нп Максимилиан Байер
9 Гвинея нп Серу Гирасси
27 Германия вр Робин Центнер
21 Германия зщ Данни да Коста
3 Германия зщ Моритц Йенц
25 Норвегия зщ Андреас Ханче-Ольсен
30 Швейцария зщ Сильван Видмер
19 Франция зщ Антони Каси
6 Япония пз Каисю Сано
18 Германия пз Надим Амири
8 Германия пз Пауль Небель
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
29 Германия нп Жонатан Буркардт
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Дания Бо Хенриксен
История личных встреч
09.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур Майнц3 : 1Боруссия Д
11.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур Майнц3 : 0Боруссия Д
19.12.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Боруссия Д1 : 1Майнц
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Боруссия Д2 : 2Майнц
25.01.2023 Германия - Бундеслига 17-й тур Майнц1 : 2Боруссия Д
16.03.2022 Германия - Бундеслига 25-й тур Майнц0 : 1Боруссия Д
16.10.2021 Германия - Бундеслига 8-й тур Боруссия Д3 : 1Майнц
16.05.2021 Германия - Бундеслига 33-й тур Майнц1 : 3Боруссия Д
16.01.2021 Германия - Бундеслига 16-й тур Боруссия Д1 : 1Майнц
17.06.2020 Германия - Бундеслига 32-й тур Боруссия Д0 : 2Майнц
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур 2 : 0Боруссия Д
12.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 1 : 2Боруссия Д
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Боруссия Д0 : 1
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Боруссия Д1 : 1
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур 0 : 2Боруссия Д
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур Майнц2 : 2
07.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 1 : 3Майнц
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур 1 : 2Майнц
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур Майнц2 : 0
16.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур 0 : 2Майнц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2765
2
Лига чемпионов
Байер2759
3
Лига чемпионов
Майнц2645
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2645
5
Лига Европы
Боруссия М2743
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2742
7 Фрайбург2642
8 Аугсбург2739
9 Вольфсбург2738
10 Штутгарт2637
11 Вердер2736
12 Боруссия Д2635
13 Унион2627
14 Хоффенхайм2727
15 Санкт-Паули2725
16
Стыковая зона
Хайденхайм2722
17
Зона вылета
Бохум2720
18
Зона вылета
Хольштайн2717

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