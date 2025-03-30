Боруссия Д - Майнц 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 17:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
30 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Майнц, которое состоится 30 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|23
|пз
|Эмре Джан
|13
|пз
|Паскаль Грос
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|27
|нп
|Карим Адейеми
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|9
|нп
|Серу Гирасси
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|3
|зщ
|Моритц Йенц
|25
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|19
|зщ
|Антони Каси
|6
|пз
|Каисю Сано
|18
|пз
|Надим Амири
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Бо Хенриксен
История личных встреч
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
|19.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|25.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 2
|16.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|16.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|16.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 3
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|17.06.2020
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 2
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|07.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 3
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|27
|65
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|27
|59
| 3
Лига чемпионов
|Майнц
|26
|45
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|26
|45
| 5
Лига Европы
|Боруссия М
|27
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|27
|42
|7
|Фрайбург
|26
|42
|8
|Аугсбург
|27
|39
|9
|Вольфсбург
|27
|38
|10
|Штутгарт
|26
|37
|11
|Вердер
|27
|36
|12
|Боруссия Д
|26
|35
|13
|Унион
|26
|27
|14
|Хоффенхайм
|27
|27
|15
|Санкт-Паули
|27
|25
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|27
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|27
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|27
|17