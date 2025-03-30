Утрехт - Херенвен 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 12:15
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
30 Марта 2025 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Херенвен, которое состоится 30 Марта 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
Херенвен
Херенвен
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|40
|зщ
|Матисс Дидден
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|18
|пз
|Йенс Торнстра
|14
|пз
|Зидан Икбаль
|21
|пз
|Пакстен Ааронсон
|6
|пз
|Оскар Фрауло
|11
|пз
|Ноа Огайо
|91
|нп
|Себастьен Аллер
|44
|вр
|Андрис Нопперт
|45
|зщ
|Oliver Braude
|4
|зщ
|Сам Керстен
|17
|зщ
|Николай Хопланн
|11
|зщ
|Матс Кёлерт
|21
|пз
|Espen van Ee
|16
|пз
|Marcus Linday
|14
|пз
|Levi Smans
|10
|пз
|Ilias Sebaoui
|30
|нп
|Алиреза Джаханбакш
|24
|нп
|Милош Лукович
Главные тренеры
|Рон Янс
История личных встреч
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 3
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|0 : 2
|04.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 0
|29.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 2
|27.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 2
|23.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 1
|08.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 0
|02.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 1
|22.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 3
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 1
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 1
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|26
|58
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|26
|49
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|25
|47
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|26
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|25
|44
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|26
|44
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|26
|32
|9
|Фортуна
|26
|32
|10
|Херенвен
|26
|31
|11
|НАК Бреда
|27
|30
|12
|НЕК Неймеген
|26
|29
|13
|Хераклес
|26
|28
|14
|ПЕК Зволле
|26
|26
|15
|Спарта
|26
|25
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|26
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|26
|15