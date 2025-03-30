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Утрехт - Херенвен 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 12:15
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
30 Марта 2025 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Утрехт
Херенвен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Херенвен, которое состоится 30 Марта 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
Херенвен
Херенвен
1ГрецияврВассилис Баркас
2БельгиязщСибе Хореманс
40БельгиязщМатисс Дидден
24НидерландызщНик Виргевер
16МароккозщСуфьян Эль-Каруани
18НидерландыпзЙенс Торнстра
14ИракпзЗидан Икбаль
21СШАпзПакстен Ааронсон
6ДанияпзОскар Фрауло
11НидерландыпзНоа Огайо
91Кот-д'ИвуарнпСебастьен Аллер
44НидерландыврАндрис Нопперт
45НорвегиязщOliver Braude
4НидерландызщСам Керстен
17НорвегиязщНиколай Хопланн
11ГерманиязщМатс Кёлерт
21НидерландыпзEspen van Ee
16ШвецияпзMarcus Linday
14НидерландыпзLevi Smans
10БельгияпзIlias Sebaoui
30ИраннпАлиреза Джаханбакш
24СербиянпМилош Лукович
Главные тренеры
НидерландыРон Янс
История личных встреч
17.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й турХеренвен1 : 1Утрехт
07.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турХеренвен2 : 3Утрехт
20.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турУтрехт0 : 2Херенвен
04.02.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турУтрехт1 : 0Херенвен
29.10.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турХеренвен1 : 2Утрехт
27.02.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турХеренвен1 : 2Утрехт
23.10.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турУтрехт2 : 1Херенвен
08.05.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турХеренвен0 : 0Утрехт
02.10.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турУтрехт1 : 1Херенвен
22.09.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турХеренвен1 : 1Утрехт
15.03.2025Нидерланды — Эредивизия26-й турУтрехт0 : 1
09.03.2025Нидерланды — Эредивизия25-й тур2 : 3Утрехт
01.03.2025Нидерланды — Эредивизия24-й турУтрехт1 : 0
15.02.2025Нидерланды — Эредивизия23-й тур2 : 2Утрехт
09.02.2025Нидерланды — Эредивизия22-й турУтрехт0 : 1
15.03.2025Нидерланды — Эредивизия26-й турХеренвен1 : 1
08.03.2025Нидерланды — Эредивизия25-й тур2 : 1Херенвен
02.03.2025Нидерланды — Эредивизия24-й турХеренвен3 : 1
16.02.2025Нидерланды — Эредивизия23-й тур1 : 1Херенвен
09.02.2025Нидерланды — Эредивизия22-й турХеренвен3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2664
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2658
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2649
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2547
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2646
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2544
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2644
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2632
9 Фортуна2632
10 Херенвен2631
11 НАК Бреда2730
12 НЕК Неймеген2629
13 Хераклес2628
14 ПЕК Зволле2626
15 Спарта2625
16
Стыковая зона
Виллем II2624
17
Зона вылета
Валвейк2517
18
Зона вылета
Алмере Сити2615

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