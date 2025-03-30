ПСВ Эйндховен - Аякс 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 14:30
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
30 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Аякс, которое состоится 30 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|8
|зщ
|Серджино Дест
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|3
|зщ
|Тирелл Маласиа
|20
|пз
|Гус Тиль
|23
|пз
|Йоей Верман
|26
|пз
|Исак Бабади
|5
|пз
|Иван Перишич
|9
|нп
|Люк де Йонг
|10
|нп
|Ноа Ланг
|16
|вр
|Лима Матеус
|2
|зщ
|Лукас Роза
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|20
|нп
|Бертран Траоре
|9
|нп
|Брайан Бробби
|11
|нп
|Мика Годтс
Главные тренеры
|Петер Бош
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 2
|03.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|5 : 2
|30.04.2023
|Кубок Нидерландов
|Финал
|1 : 1 2 : 3
|23.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 0
|06.11.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 2
|30.07.2022
|Суперкубок Нидерландов 2022
|Финал
|3 : 5
|17.04.2022
|Кубок Нидерландов
|Финал
|2 : 1
|23.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 2
|24.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|5 : 0
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|0 : 3
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 2
|08.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 1
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 7
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 2
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|2 : 2
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 1
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|0 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|26
|58
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|26
|49
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|25
|47
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|26
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|25
|44
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|26
|44
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|26
|32
|9
|Фортуна
|26
|32
|10
|Херенвен
|26
|31
|11
|НАК Бреда
|27
|30
|12
|НЕК Неймеген
|26
|29
|13
|Хераклес
|26
|28
|14
|ПЕК Зволле
|26
|26
|15
|Спарта
|26
|25
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|26
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|26
|15