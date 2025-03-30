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ПСВ Эйндховен - Аякс 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 14:30
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
30 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Аякс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Аякс, которое состоится 30 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Аякс
Амстердам
1АргентинаврВальтер Бенитес
8СШАзщСерджино Дест
6НидерландызщРайан Фламинго
18ФранциязщОливье Боскальи
3НидерландызщТирелл Маласиа
20НидерландыпзГус Тиль
23НидерландыпзЙоей Верман
26НидерландыпзИсак Бабади
5ХорватияпзИван Перишич
9НидерландынпЛюк де Йонг
10НидерландынпНоа Ланг
16БразилияврЛима Матеус
2БразилиязщЛукас Роза
37ХорватиязщЙосип Шутало
15НидерландызщЮри Бас
4НидерландызщЙоррел Хато
28НидерландыпзКиян Фитц-Джим
6АнглияпзДжордан Хендерсон
8НидерландыпзКеннет Тейлор
20Буркина-ФасонпБертран Траоре
9НидерландынпБрайан Бробби
11БельгиянпМика Годтс
Главные тренеры
НидерландыПетер Бош
ИталияФранческо Фариоли
История личных встреч
02.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й турАякс3 : 2ПСВ Эйндховен
03.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турАякс1 : 1ПСВ Эйндховен
29.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турПСВ Эйндховен5 : 2Аякс
30.04.2023Кубок НидерландовФиналАякс1 : 1 2 : 3ПСВ Эйндховен
23.04.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турПСВ Эйндховен3 : 0Аякс
06.11.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турАякс1 : 2ПСВ Эйндховен
30.07.2022Суперкубок Нидерландов 2022ФиналАякс3 : 5ПСВ Эйндховен
17.04.2022Кубок НидерландовФиналПСВ Эйндховен2 : 1Аякс
23.01.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турПСВ Эйндховен1 : 2Аякс
24.10.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турАякс5 : 0ПСВ Эйндховен
15.03.2025Нидерланды — Эредивизия26-й тур0 : 3ПСВ Эйндховен
12.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матч2 : 2ПСВ Эйндховен
08.03.2025Нидерланды — Эредивизия25-й турПСВ Эйндховен2 : 1
04.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчПСВ Эйндховен1 : 7
01.03.2025Нидерланды — Эредивизия24-й тур3 : 2ПСВ Эйндховен
16.03.2025Нидерланды — Эредивизия26-й турАякс2 : 2
13.03.2025Лига Европы1/8 финала. 2-й матч4 : 1Аякс
09.03.2025Нидерланды — Эредивизия25-й тур0 : 1Аякс
06.03.2025Лига Европы1/8 финала. 1-й матчАякс1 : 2
02.03.2025Нидерланды — Эредивизия24-й тур0 : 1Аякс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2664
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2658
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2649
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2547
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2646
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2544
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2644
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2632
9 Фортуна2632
10 Херенвен2631
11 НАК Бреда2730
12 НЕК Неймеген2629
13 Хераклес2628
14 ПЕК Зволле2626
15 Спарта2625
16
Стыковая зона
Виллем II2624
17
Зона вылета
Валвейк2517
18
Зона вылета
Алмере Сити2615

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