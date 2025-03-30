23:33 ()
Онлайн трансляции
Суббота 29 марта
Воскресенье 30 марта
Свернуть список

Морейренсе - Витория Гимарайнш 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 21:30
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
30 Марта 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 27-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Морейренсе
Витория Гимарайнш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Витория Гимарайнш, которое состоится 30 Марта 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
40 Бразилия вр Кевин
76 Португалия зщ Диниш Пинту
44 Бразилия зщ Marcelo
26 Бразилия зщ Маракас
15 Португалия зщ Леонарду Бута
6 Португалия пз Рубен Рамуш
80 Гана пз Лоуренс Офори
17 Испания пз Cedric Teguia
11 Бразилия пз Алан де Соуза
20 Португалия пз Бернарду Соуза Перейра Бритеш Мартинш
9 Экваториальная Гвинея нп Луис Нлаво
14 Португалия вр Бруну Варела
22 Бразилия зщ Hevertton Santos
24 Хорватия зщ Тони Боревкович
4 Португалия зщ Филипе Релвас
2 Португалия пз Мага
20 Португалия пз Саму
8 Португалия пз Томас Гендель
18 Кабо-Верде пз Телму Арканжу
17 Португалия пз Жоао Мендеш
21 Гвинея нп Вандо Феликс
7 Португалия нп Нелсон Оливейра
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Морейренсе
30.03.2024 Португалия — Примейра 27-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Морейренсе
05.11.2023 Португалия — Примейра 10-й тур Морейренсе1 : 0Витория Гимарайнш
03.04.2022 Португалия - Примейра 28-й тур Морейренсе0 : 1Витория Гимарайнш
21.11.2021 Кубок Португалии 4-й раунд Морейренсе3 : 2Витория Гимарайнш
06.11.2021 Португалия - Примейра 11-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Морейренсе
30.04.2021 Португалия - Примейра 30-й тур Витория Гимарайнш2 : 0Морейренсе
09.01.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Морейренсе2 : 2Витория Гимарайнш
19.06.2020 Португалия - Примейра 27-й тур Витория Гимарайнш1 : 1Морейренсе
02.11.2019 Португалия - Примейра 10-й тур Морейренсе1 : 1Витория Гимарайнш
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Морейренсе1 : 0
09.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 1 : 1Морейренсе
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Морейренсе1 : 1
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 2 : 0Морейренсе
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Морейренсе3 : 2
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Витория Гимарайнш2 : 0
13.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Витория Гимарайнш0 : 4
09.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 1 : 2Витория Гимарайнш
06.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 2 : 2Витория Гимарайнш
01.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Витория Гимарайнш1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2662
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2662
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2653
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2653
5 Санта-Клара2643
6 Витория Гимарайнш2641
7 Каза Пия2739
8 Эшторил2636
9 Фамаликан2634
10 Морейренсе2631
11 Риу Аве2729
12 Арока2629
13 Насьонал2629
14 Жил Висенте2623
15 АВС2623
16
Стыковая зона
Эштрела2623
17
Зона вылета
Фаренсе2617
18
Зона вылета
Боавишта2615

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close