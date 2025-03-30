Морейренсе - Витория Гимарайнш 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 21:30
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
30 Марта 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 27-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Витория Гимарайнш, которое состоится 30 Марта 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
|40
|вр
|Кевин
|76
|зщ
|Диниш Пинту
|44
|зщ
|Marcelo
|26
|зщ
|Маракас
|15
|зщ
|Леонарду Бута
|6
|пз
|Рубен Рамуш
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|17
|пз
|Cedric Teguia
|11
|пз
|Алан де Соуза
|20
|пз
|Бернарду Соуза Перейра Бритеш Мартинш
|9
|нп
|Луис Нлаво
|14
|вр
|Бруну Варела
|22
|зщ
|Hevertton Santos
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|4
|зщ
|Филипе Релвас
|2
|пз
|Мага
|20
|пз
|Саму
|8
|пз
|Томас Гендель
|18
|пз
|Телму Арканжу
|17
|пз
|Жоао Мендеш
|21
|нп
|Вандо Феликс
|7
|нп
|Нелсон Оливейра
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|03.04.2022
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 1
|21.11.2021
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|3 : 2
|06.11.2021
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|30.04.2021
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 0
|09.01.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|2 : 2
|19.06.2020
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 1
|02.11.2019
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|3 : 2
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 0
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 4
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 2
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|26
|62
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|26
|62
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|26
|53
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|26
|53
|5
|Санта-Клара
|26
|43
|6
|Витория Гимарайнш
|26
|41
|7
|Каза Пия
|27
|39
|8
|Эшторил
|26
|36
|9
|Фамаликан
|26
|34
|10
|Морейренсе
|26
|31
|11
|Риу Аве
|27
|29
|12
|Арока
|26
|29
|13
|Насьонал
|26
|29
|14
|Жил Висенте
|26
|23
|15
|АВС
|26
|23
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|26
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|26
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|26
|15