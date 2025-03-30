Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 13:45
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
30 Марта 2025 года в 14:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн, которое состоится 30 Марта 2025 года в 14:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|22.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|06.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|14.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|2 : 2
|28.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|3 : 4
|16.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|13.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|3 : 0
|19.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|03.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|02.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|01.12.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|0 : 2
|26.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 2
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|4 : 0
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|2
|4
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ислочь
|2
|4
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Макслайн
|2
|4
|4
|Нафтан
|1
|3
|5
|Неман
|1
|3
|6
|Слуцк
|2
|3
|7
|Динамо Мн
|1
|3
|8
|БАТЭ
|2
|3
|9
|Минск
|2
|3
|10
|Арсенал
|2
|2
|11
|Гомель
|1
|1
|12
|Торпедо-БелАЗ
|1
|1
|13
|Динамо-Брест
|1
|1
| 14
Стыковая зона
|Витебск
|2
|0
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|2
|0