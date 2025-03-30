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Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 13:45
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
30 Марта 2025 года в 14:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 2-й тур
Торпедо-БелАЗ
Динамо Мн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн, которое состоится 30 Марта 2025 года в 14:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
22.11.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Динамо Мн
21.04.2024 Беларусь — Высшая лига 5-й тур Динамо Мн0 : 0Торпедо-БелАЗ
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Динамо Мн1 : 0Торпедо-БелАЗ
06.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0Динамо Мн
14.10.2022 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо Мн2 : 2Торпедо-БелАЗ
28.05.2022 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 4Динамо Мн
16.07.2021 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 2Динамо Мн
13.03.2021 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Динамо Мн3 : 0Торпедо-БелАЗ
19.07.2020 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0Динамо Мн
03.04.2020 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Динамо Мн2 : 0Торпедо-БелАЗ
15.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур 1 : 1Торпедо-БелАЗ
08.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Торпедо-БелАЗ1 : 0
02.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч 0 : 0Торпедо-БелАЗ
01.12.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур 0 : 2Торпедо-БелАЗ
26.11.2024 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0
16.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Динамо Мн1 : 0
01.03.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо Мн0 : 2
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 4 : 0Динамо Мн
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Динамо Мн2 : 0
07.12.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур 1 : 1Динамо Мн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь24
2
Квалификация Лиги конференций
Ислочь24
3
Квалификация Лиги конференций
Макслайн24
4 Нафтан13
5 Неман13
6 Слуцк23
7 Динамо Мн13
8 БАТЭ23
9 Минск23
10 Арсенал22
11 Гомель11
12 Торпедо-БелАЗ11
13 Динамо-Брест11
14
Стыковая зона
Витебск20
15
Зона вылета
Сморгонь20
16
Зона вылета
Молодечно20

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