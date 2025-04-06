Жил Висенте - Морейренсе 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 16:30
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
06 Апреля 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 28-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Морейренсе, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
История личных встреч
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 0
|08.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|3 : 2
|20.04.2024
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|0 : 1
|11.12.2023
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|08.04.2022
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 2
|26.11.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 2
|11.04.2021
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 2
|05.12.2020
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|02.02.2020
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 5
|17.08.2019
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|3 : 0
|01.04.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 3
|28.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 3
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|07.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|27.02.2025
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|0 : 1
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|2 : 2
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|27
|65
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|27
|65
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|27
|56
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|27
|56
|5
|Санта-Клара
|27
|46
|6
|Витория Гимарайнш
|27
|42
|7
|Каза Пия
|27
|39
|8
|Эшторил
|28
|39
|9
|Фамаликан
|27
|37
|10
|Морейренсе
|27
|32
|11
|Риу Аве
|27
|29
|12
|Арока
|27
|29
|13
|Насьонал
|27
|29
|14
|Жил Висенте
|27
|26
|15
|Эштрела
|27
|23
| 16
Стыковая зона
|АВС
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|27
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|27
|15