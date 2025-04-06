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Жил Висенте - Морейренсе 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 16:30
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
06 Апреля 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 28-й тур
Жил Висенте
Морейренсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Морейренсе, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
История личных встреч
12.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Жил Висенте1 : 0Морейренсе
08.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Морейренсе3 : 2Жил Висенте
20.04.2024 Португалия — Примейра 30-й тур Морейренсе0 : 1Жил Висенте
11.12.2023 Португалия — Примейра 13-й тур Жил Висенте1 : 1Морейренсе
08.04.2022 Португалия - Примейра 29-й тур Жил Висенте1 : 2Морейренсе
26.11.2021 Португалия - Примейра 12-й тур Морейренсе2 : 2Жил Висенте
11.04.2021 Португалия - Примейра 26-й тур Жил Висенте1 : 2Морейренсе
05.12.2020 Португалия - Примейра 9-й тур Морейренсе1 : 1Жил Висенте
02.02.2020 Португалия - Примейра 19-й тур Жил Висенте1 : 5Морейренсе
17.08.2019 Португалия - Примейра 2-й тур Морейренсе3 : 0Жил Висенте
01.04.2025 Португалия — Примейра 27-й тур 1 : 3Жил Висенте
28.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Жил Висенте0 : 3
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Жил Висенте0 : 1
07.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 1 : 1Жил Висенте
27.02.2025 Кубок Португалии 1/4 финала Жил Висенте0 : 1
30.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Морейренсе2 : 2
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Морейренсе1 : 0
09.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 1 : 1Морейренсе
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Морейренсе1 : 1
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 2 : 0Морейренсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2765
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2765
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2756
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2756
5 Санта-Клара2746
6 Витория Гимарайнш2742
7 Каза Пия2739
8 Эшторил2839
9 Фамаликан2737
10 Морейренсе2732
11 Риу Аве2729
12 Арока2729
13 Насьонал2729
14 Жил Висенте2726
15 Эштрела2723
16
Стыковая зона
АВС2823
17
Зона вылета
Фаренсе2717
18
Зона вылета
Боавишта2715

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