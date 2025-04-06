22:47 ()
Онлайн трансляции
Суббота 05 апреля
Воскресенье 06 апреля
Свернуть список

Фенербахче - Трабзонспор 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 18:00
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
06 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 30-й тур
Фенербахче
Трабзонспор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Трабзонспор, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Трабзонспор
Трабзон
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Турция Абдулла Авчи
Турция Шенол Гюнеш
Турция Шенол Гюнеш
История личных встреч
03.11.2024 Турция — Суперлига 11-й тур Трабзонспор2 : 3Фенербахче
17.03.2024 Турция - Суперлига 30-й тур Трабзонспор2 : 3Фенербахче
04.11.2023 Турция - Суперлига 11-й тур Фенербахче2 : 3Трабзонспор
18.05.2023 Турция - Суперлига 34-й тур Фенербахче3 : 1Трабзонспор
24.12.2022 Турция - Суперлига 15-й тур Трабзонспор2 : 0Фенербахче
06.03.2022 Турция - Суперлига 28-й тур Фенербахче1 : 1Трабзонспор
17.10.2021 Турция - Суперлига 9-й тур Трабзонспор3 : 1Фенербахче
28.02.2021 Турция - Суперлига 27-й тур Трабзонспор0 : 1Фенербахче
25.10.2020 Турция - Суперлига 6-й тур Фенербахче3 : 1Трабзонспор
01.02.2020 Турция - Суперлига 20-й тур Трабзонспор2 : 1Фенербахче
28.03.2025 Турция — Суперлига 29-й тур 2 : 4Фенербахче
16.03.2025 Турция — Суперлига 28-й тур Фенербахче0 : 0
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 0 : 2 3 : 2Фенербахче
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Фенербахче1 : 3
02.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур Фенербахче3 : 0
29.03.2025 Турция — Суперлига 29-й тур Трабзонспор1 : 1
15.03.2025 Турция — Суперлига 28-й тур 0 : 3Трабзонспор
08.03.2025 Турция — Суперлига 27-й тур Трабзонспор1 : 2
03.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур 1 : 0Трабзонспор
23.02.2025 Турция — Суперлига 25-й тур Трабзонспор3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2871
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2765
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор2851
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ2747
5 Эюпспор2844
6 Истанбул Башакшехир2842
7 Гёзтепе2738
8 Газиантеп2738
9 Касымпаша2838
10 Трабзонспор2736
11 Антальяспор2836
12 Коньяспор2934
13 Ризеспор2834
14 Кайсериспор2833
15 Сивасспор2931
16
Зона вылета
Аланьяспор2831
17
Зона вылета
Бодрум2830
18
Зона вылета
Хатайспор2719
19
Зона вылета
Адана Демирспор28-2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close