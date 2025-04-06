Фенербахче - Трабзонспор 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 18:00
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
06 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Трабзонспор, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Трабзонспор
Трабзон
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Абдулла Авчи
|Шенол Гюнеш
|Шенол Гюнеш
История личных встреч
|03.11.2024
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|2 : 3
|17.03.2024
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|2 : 3
|04.11.2023
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|2 : 3
|18.05.2023
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|3 : 1
|24.12.2022
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|2 : 0
|06.03.2022
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|1 : 1
|17.10.2021
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|3 : 1
|28.02.2021
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|0 : 1
|25.10.2020
|Турция - Суперлига
|6-й тур
|3 : 1
|01.02.2020
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|2 : 1
|28.03.2025
|Турция — Суперлига
|29-й тур
|2 : 4
|16.03.2025
|Турция — Суперлига
|28-й тур
|0 : 0
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 2 3 : 2
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|02.03.2025
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|3 : 0
|29.03.2025
|Турция — Суперлига
|29-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Турция — Суперлига
|28-й тур
|0 : 3
|08.03.2025
|Турция — Суперлига
|27-й тур
|1 : 2
|03.03.2025
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|28
|71
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|27
|65
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|28
|51
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|27
|47
|5
|Эюпспор
|28
|44
|6
|Истанбул Башакшехир
|28
|42
|7
|Гёзтепе
|27
|38
|8
|Газиантеп
|27
|38
|9
|Касымпаша
|28
|38
|10
|Трабзонспор
|27
|36
|11
|Антальяспор
|28
|36
|12
|Коньяспор
|29
|34
|13
|Ризеспор
|28
|34
|14
|Кайсериспор
|28
|33
|15
|Сивасспор
|29
|31
| 16
Зона вылета
|Аланьяспор
|28
|31
| 17
Зона вылета
|Бодрум
|28
|30
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|27
|19
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|28
|-2