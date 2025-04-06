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Рома - Ювентус 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 20:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
06 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 31-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Рома
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Ювентус, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Ювентус
Турин
99СербияврМиле Свилар
19ТурциязщЗеки Челик
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
3Испаниязщ Анхелиньо
17ФранцияпзМану Коне
16АргентинапзЛеандро Паредес
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
18АргентинанпМатиас Соуле
11УкраинанпАртём Довбик
29ИталияврМикеле Ди Грегорио
15ФранциязщПьер Калюлю
12ПортугалиязщРенату Вейга
6АнглиязщЛлойд Келли
5ИталияпзМануэль Локателли
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
16СШАпзУэстон Маккенни
11АргентинанпНиколас Гонсалес
7ПортугалиянпШику Консейсау
10ТурциянпКенан Йылдыз
9СербиянпДушан Влахович
Главные тренеры
ИталияКлаудио Раньери
ХорватияИгор Тудор
История личных встреч
01.09.2024Италия — Серия А3-й турЮвентус0 : 0Рома
05.05.2024Италия - Серия А35-й турРома1 : 1Ювентус
30.12.2023Италия - Серия А18-й турЮвентус1 : 0Рома
05.03.2023Италия - Серия АСерия А. 25-й турРома1 : 0Ювентус
27.08.2022Италия - Серия АСерия А. 3-й турЮвентус1 : 1Рома
09.01.2022Италия - Серия А21-й турРома3 : 4Ювентус
17.10.2021Италия - Серия А8-й турЮвентус1 : 0Рома
06.02.2021Италия - Серия А21-й турЮвентус2 : 0Рома
27.09.2020Италия - Серия А2-й турРома2 : 2Ювентус
01.08.2020Италия - Серия А38-й турЮвентус1 : 3Рома
29.03.2025Италия — Серия А30-й тур0 : 1Рома
16.03.2025Италия — Серия А29-й турРома1 : 0
13.03.2025Лига Европы1/8 финала. 2-й матч3 : 1Рома
09.03.2025Италия — Серия А28-й тур0 : 1Рома
06.03.2025Лига Европы1/8 финала. 1-й матчРома2 : 1
29.03.2025Италия — Серия А30-й турЮвентус1 : 0
16.03.2025Италия — Серия А29-й тур3 : 0Ювентус
09.03.2025Италия — Серия А28-й турЮвентус0 : 4
03.03.2025Италия — Серия А27-й турЮвентус2 : 0
26.02.2025Кубок Италии1/4 финалаЮвентус1 : 1 2 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 31-го тура Серии A: «Рома» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3067
2
Лига чемпионов
Наполи3064
3
Лига чемпионов
Аталанта3058
4
Лига чемпионов
Болонья3056
5
Лига Европы
Ювентус3055
6
Квалификация Лиги конференций
Рома3052
7 Лацио3052
8 Фиорентина3051
9 Милан3047
10 Удинезе3140
11 Торино3039
12 Дженоа3138
13 Комо3133
14 Верона3030
15 Кальяри3029
16 Парма3026
17 Лечче3025
18
Зона вылета
Эмполи3023
19
Зона вылета
Венеция3020
20
Зона вылета
Монца3115

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