Рома - Ювентус 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 20:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
06 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 31-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Ювентус, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Ювентус
Турин
|99
|вр
|Миле Свилар
|19
|зщ
|Зеки Челик
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|3
|зщ
|Анхелиньо
|17
|пз
|Ману Коне
|16
|пз
|Леандро Паредес
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|18
|нп
|Матиас Соуле
|11
|нп
|Артём Довбик
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|11
|нп
|Николас Гонсалес
|7
|нп
|Шику Консейсау
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|9
|нп
|Душан Влахович
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Игор Тудор
История личных встреч
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|05.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|1 : 1
|09.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|3 : 4
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|06.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|27.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 2
|01.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 3
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|3 : 0
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 4
|03.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|26.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 2 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 31-го тура Серии A: «Рома» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|30
|67
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|30
|64
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|30
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|30
|56
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|30
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|30
|52
|7
|Лацио
|30
|52
|8
|Фиорентина
|30
|51
|9
|Милан
|30
|47
|10
|Удинезе
|31
|40
|11
|Торино
|30
|39
|12
|Дженоа
|31
|38
|13
|Комо
|31
|33
|14
|Верона
|30
|30
|15
|Кальяри
|30
|29
|16
|Парма
|30
|26
|17
|Лечче
|30
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|30
|23
| 19
Зона вылета
|Венеция
|30
|20
| 20
Зона вылета
|Монца
|31
|15