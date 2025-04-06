Ренн - Осер 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 17:15
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
06 Апреля 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Осер, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Осер
Осер
|1
|вр
|Брис Самба
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|5
|зщ
|Лилиан Брассье
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|24
|пз
|Антони Руо
|19
|пз
|Казим Олайгбе
|38
|пз
|Джауи Сиссе
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|7
|пз
|Киого Фурухаси
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|16
|вр
|Донован Леон
|3
|зщ
|Гэбриел Ошо
|4
|зщ
|Жубал
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|23
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|12
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|18
|пз
|Ассан Диуссе
|80
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|10
|пз
|Гаэтан Перрен
|17
|пз
|Лассин Синайоко
|9
|нп
|Тео Бэр
Главные тренеры
|Хабиб Бей
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|11.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 0
|11.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|5 : 0
|12.02.2014
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 1
|11.03.2012
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|23.10.2011
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|02.04.2011
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 0
|14.11.2010
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 1
|14.02.2010
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|03.10.2009
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|0 : 3
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 4
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 4
|21.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|14.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|74
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|27
|50
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|27
|49
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|28
|47
| 5
Лига Европы
|Лилль
|27
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|27
|46
|7
|Лион
|27
|45
|8
|Брест
|27
|40
|9
|Ланс
|27
|39
|10
|Осер
|27
|35
|11
|Тулуза
|27
|34
|12
|Ренн
|27
|32
|13
|Нант
|28
|30
|14
|Анже
|28
|27
|15
|Реймс
|27
|26
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|27
|24
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|27
|15