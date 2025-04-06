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Ренн - Осер 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 17:15
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
06 Апреля 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Ренн
Осер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Осер, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Осер
Осер
1ФранцияврБрис Самба
33НидерландызщХанс Хатебур
5ФранциязщЛилиан Брассье
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
3ФранциязщАдриен Трюффер
24ФранцияпзАнтони Руо
19БельгияпзКазим Олайгбе
38ФранцияпзДжауи Сиссе
90КанадапзИсмаэль Коне
7ЯпонияпзКиого Фурухаси
9ФранциянпАрно Калимуэндо
16ГвианаврДонован Леон
3АнглиязщГэбриел Ошо
4Бразилиязщ Жубал
92Кот-д'ИвуарзщКлеман Акпа
23НидерландызщКи-Яна Хувер
12НорвегиязщФредрик Оппегорд
18СенегалпзАссан Диуссе
80ФранцияпзХан-Ноа Массенго
10ФранцияпзГаэтан Перрен
17МалипзЛассин Синайоко
9КанаданпТео Бэр
Главные тренеры
СенегалХабиб Бей
ФранцияКристоф Пеллиссье
История личных встреч
03.11.2024Франция — Лига 110-й турОсер4 : 0Ренн
11.03.2023Франция - Лига 127-й турОсер0 : 0Ренн
11.09.2022Франция - Лига 17-й турРенн5 : 0Осер
12.02.2014Кубок Франции1/8 финалаОсер0 : 1Ренн
11.03.2012Франция - Лига 127-й турРенн1 : 1Осер
23.10.2011Франция - Лига 111-й турОсер0 : 1Ренн
02.04.2011Франция - Лига 129-й турРенн0 : 0Осер
14.11.2010Франция - Лига 113-й турОсер2 : 1Ренн
14.02.2010Франция - Лига 124-й турОсер1 : 0Ренн
03.10.2009Франция - Лига 18-й турРенн0 : 1Осер
30.03.2025Франция — Лига 127-й тур0 : 3Ренн
15.03.2025Франция — Лига 126-й тур1 : 0Ренн
08.03.2025Франция — Лига 125-й турРенн1 : 4
02.03.2025Франция — Лига 124-й тур0 : 4Ренн
21.02.2025Франция — Лига 123-й турРенн1 : 0
30.03.2025Франция — Лига 127-й турОсер1 : 0
14.03.2025Франция — Лига 126-й тур1 : 1Осер
09.03.2025Франция — Лига 125-й тур0 : 2Осер
02.03.2025Франция — Лига 124-й турОсер0 : 1
22.02.2025Франция — Лига 123-й турОсер3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2874
2
Лига чемпионов
Монако2750
3
Лига чемпионов
Марсель2749
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца2847
5
Лига Европы
Лилль2747
6
Квалификация Лиги конференций
Страсбург2746
7 Лион2745
8 Брест2740
9 Ланс2739
10 Осер2735
11 Тулуза2734
12 Ренн2732
13 Нант2830
14 Анже2827
15 Реймс2726
16
Стыковая зона
Гавр2724
17
Зона вылета
Сент-Этьен2723
18
Зона вылета
Монпелье2715

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