Монпелье - Гавр 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 17:15
Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
06 Апреля 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Гавр, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Гавр
Гавр
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|2
|зщ
|Бамо Мейте
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|12
|пз
|Жордан Ферри
|13
|пз
|Жорис Шотар
|70
|пз
|Тангуй Кулибали
|11
|пз
|Тежи Саванье
|18
|пз
|Николя Пеи
|14
|нп
|Отман Маамма
|30
|вр
|Артур Десма
|7
|зщ
|Лоик Него
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|32
|зщ
|Тимоте Пембеле
|8
|зщ
|Ясин Кехта
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|23
|пз
|Джуниор Мванга
|10
|пз
|Хосуэ Казимир
|45
|нп
|Исса Сумаре
|28
|нп
|Андре Айю
Главные тренеры
|Жан-Луи Гассе
|Дидье Дигар
История личных встреч
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 2
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 2
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 4
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|3 : 2
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|4 : 2
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|3 : 4
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|74
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|27
|50
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|27
|49
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|28
|47
| 5
Лига Европы
|Лилль
|27
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|27
|46
|7
|Лион
|27
|45
|8
|Брест
|27
|40
|9
|Ланс
|27
|39
|10
|Осер
|27
|35
|11
|Тулуза
|27
|34
|12
|Ренн
|27
|32
|13
|Нант
|28
|30
|14
|Анже
|28
|27
|15
|Реймс
|27
|26
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|27
|24
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|27
|15