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Монпелье - Гавр 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 17:15
Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
06 Апреля 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Монпелье
Гавр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Гавр, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Гавр
Гавр
40ФранцияврБенжамен Леком
77МализщФалайе Сако
2Кот-д'ИвуарзщБамо Мейте
5МализщМодибо Саньян
3ГвинеязщИссиага Силла
12ФранцияпзЖордан Ферри
13ФранцияпзЖорис Шотар
70ФранцияпзТангуй Кулибали
11ФранцияпзТежи Саванье
18ФранцияпзНиколя Пеи
14МарокконпОтман Маамма
30ФранцияврАртур Десма
7ВенгриязщЛоик Него
6ФранциязщЭтьен Юте-Кинкуэ
4ФранциязщГотье Льорис
32ФранциязщТимоте Пембеле
8МароккозщЯсин Кехта
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
23ФранцияпзДжуниор Мванга
10ФранцияпзХосуэ Казимир
45СенегалнпИсса Сумаре
28ГананпАндре Айю
Главные тренеры
ФранцияЖан-Луи Гассе
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
03.11.2024Франция — Лига 110-й турГавр1 : 0Монпелье
31.03.2024Франция - Лига 127-й турГавр0 : 2Монпелье
13.08.2023Франция - Лига 11-й турМонпелье2 : 2Гавр
30.03.2025Франция — Лига 127-й тур1 : 0Монпелье
16.03.2025Франция — Лига 126-й турМонпелье0 : 2
08.03.2025Франция — Лига 125-й тур1 : 0Монпелье
02.03.2025Франция — Лига 124-й турМонпелье0 : 4
23.02.2025Франция — Лига 123-й тур2 : 0Монпелье
30.03.2025Франция — Лига 127-й турГавр3 : 2
16.03.2025Франция — Лига 126-й тур4 : 2Гавр
09.03.2025Франция — Лига 125-й турГавр1 : 1
01.03.2025Франция — Лига 124-й тур3 : 4Гавр
23.02.2025Франция — Лига 123-й турГавр1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2874
2
Лига чемпионов
Монако2750
3
Лига чемпионов
Марсель2749
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца2847
5
Лига Европы
Лилль2747
6
Квалификация Лиги конференций
Страсбург2746
7 Лион2745
8 Брест2740
9 Ланс2739
10 Осер2735
11 Тулуза2734
12 Ренн2732
13 Нант2830
14 Анже2827
15 Реймс2726
16
Стыковая зона
Гавр2724
17
Зона вылета
Сент-Этьен2723
18
Зона вылета
Монпелье2715

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