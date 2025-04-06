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Родина - Сочи 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 18:30
06 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 27-й тур
РодинаСочи

Анонс матча
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Статистика встреч
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Сочи, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Сочи
Сочи
Главные тренеры
СловенияЗоран Желькович
ИспанияРоберт Морено Гонсалес
История личных встреч
19.10.2024Россия — Мелбет Первая лига15-й турСочи1 : 0Родина
30.03.2025Россия — Мелбет Первая лига26-й тур0 : 1Родина
22.03.2025Россия — Мелбет Первая лига25-й тур0 : 0Родина
16.03.2025Россия — Мелбет Первая лига24-й турРодина4 : 0
08.03.2025Россия — Мелбет Первая лига23-й тур0 : 0Родина
02.03.2025Россия — Мелбет Первая лига22-й турРодина0 : 1
04.04.2025Россия — МФЛ4-й турСочи1 : 1
31.03.2025Россия — Мелбет Первая лига26-й турСочи2 : 1
28.03.2025Россия — МФЛ3-й тур4 : 0Сочи
23.03.2025Россия — Мелбет Первая лига25-й турСочи1 : 2
16.03.2025Россия — Мелбет Первая лига24-й тур0 : 1Сочи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2656
2
Повышение
Торпедо М2651
3
Стыковая зона
Сочи2647
4
Стыковая зона
Урал2746
5 Черноморец2644
6 СКА-Хабаровск2641
7 Енисей2637
8 Арсенал Т2633
9 Нефтехимик2733
10 Ротор2633
11 Родина2632
12 Шинник2732
13 КАМАЗ2731
14 Чайка2730
15 Уфа2723
16
Зона вылета
Алания2723
17
Зона вылета
Сокол2622
18
Зона вылета
Тюмень2720

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