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Вальядолид - Хетафе 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 18:30
Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
06 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 30-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Вальядолид
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Хетафе, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Хетафе
Хетафе
1ПортугалияврАндре Феррейра
16ГаназщДжозеф Айду
15ШвейцариязщЭрай Джёмерт
39МароккозщАдам Азну
22ИталияпзАнтонио Кандела
20ХорватияпзСтанко Юрич
12ИспанияпзМарио Мартин
10ИспанияпзИван Санчес
21МароккопзСелим Амалла
11ИспанияпзРауль Моро
14ИспаниянпХуанми Латаса
13ИспанияврДавид Сория
2Тогозщ Джене
22ПортугалиязщДомингуш Дуарте
15ПарагвайзщОмар Альдерете
16ИспаниязщДиего Рико
8УругвайпзМауро Арамбарри
11ИспанияпзРамон Терратс
6НигерияпзКрисантус Уче
5ИспанияпзЛуис Милья
24Испанияпз Хуанми
29ИспаниянпКоба да Коста
Главные тренеры
УругвайПауло Пессолано
ИспанияХосе Бордалас
История личных встреч
22.11.2024Испания — Примера14-й турХетафе2 : 0Вальядолид
04.06.2023Испания - Примера38-й турВальядолид0 : 0Хетафе
01.10.2022Испания - Примера7-й турХетафе2 : 3Вальядолид
06.03.2021Испания - Примера26-й турВальядолид2 : 1Хетафе
02.01.2021Испания - Примера17-й турХетафе0 : 1Вальядолид
23.06.2020Испания - Примера31-й турВальядолид1 : 1Хетафе
15.12.2019Испания - Примера17-й турХетафе2 : 0Вальядолид
14.04.2019Испания - Примера32-й турВальядолид2 : 2Хетафе
15.01.2019Кубок Испании1/8 финала. 2-й матчВальядолид1 : 1Хетафе
09.01.2019Кубок Испании1/8 финала. 1-й матчХетафе1 : 0Вальядолид
29.03.2025Испания — Примера29-й тур2 : 1Вальядолид
15.03.2025Испания — Примера28-й турВальядолид0 : 1
08.03.2025Испания — Примера27-й тур2 : 1Вальядолид
28.02.2025Испания — Примера26-й турВальядолид1 : 1
23.02.2025Испания — Примера25-й тур7 : 1Вальядолид
30.03.2025Испания — Примера29-й турХетафе1 : 2
16.03.2025Испания — Примера28-й тур1 : 2Хетафе
09.03.2025Испания — Примера27-й турХетафе2 : 1
02.03.2025Испания — Примера26-й тур1 : 0Хетафе
23.02.2025Испания — Примера25-й турХетафе1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2966
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3063
3
Лига чемпионов
Атлетико М2957
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2953
5
Лига Европы
Бетис2947
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2847
7 Сельта2940
8 Райо Вальекано3040
9 Мальорка2940
10 Реал Сосьедад2938
11 Севилья2936
12 Хетафе2936
13 Валенсия3034
14 Жирона3034
15 Осасуна2934
16 Эспаньол2932
17 Алавес3030
18
Зона вылета
Леганес2927
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2926
20
Зона вылета
Вальядолид2916

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