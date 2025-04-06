Вальядолид - Хетафе 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 18:30
Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
06 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 30-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Хетафе, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Хетафе
Хетафе
|1
|вр
|Андре Феррейра
|16
|зщ
|Джозеф Айду
|15
|зщ
|Эрай Джёмерт
|39
|зщ
|Адам Азну
|22
|пз
|Антонио Кандела
|20
|пз
|Станко Юрич
|12
|пз
|Марио Мартин
|10
|пз
|Иван Санчес
|21
|пз
|Селим Амалла
|11
|пз
|Рауль Моро
|14
|нп
|Хуанми Латаса
|13
|вр
|Давид Сория
|2
|зщ
|Джене
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|11
|пз
|Рамон Терратс
|6
|пз
|Крисантус Уче
|5
|пз
|Луис Милья
|24
|пз
|Хуанми
|29
|нп
|Коба да Коста
Главные тренеры
|Пауло Пессолано
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|22.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 0
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|01.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 3
|06.03.2021
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|02.01.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 1
|23.06.2020
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|15.12.2019
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|14.04.2019
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 2
|15.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|09.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|28.02.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|7 : 1
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 2
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 2
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|29
|66
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|29
|57
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|29
|53
| 5
Лига Европы
|Бетис
|29
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|28
|47
|7
|Сельта
|29
|40
|8
|Райо Вальекано
|30
|40
|9
|Мальорка
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|38
|11
|Севилья
|29
|36
|12
|Хетафе
|29
|36
|13
|Валенсия
|30
|34
|14
|Жирона
|30
|34
|15
|Осасуна
|29
|34
|16
|Эспаньол
|29
|32
|17
|Алавес
|30
|30
| 18
Зона вылета
|Леганес
|29
|27
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|29
|26
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|29
|16