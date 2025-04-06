Погонь - ГКС Катовице 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 17:30
Стадион: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша), вместимость: 21163
06 Апреля 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 27-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - ГКС Катовице, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Погонь
Щецин
ГКС Катовице
Катовице
Главные тренеры
|Йенс Густафссон
История личных встреч
|27.09.2024
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|3 : 1
|28.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|0 : 0
|14.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|5 : 2
|07.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|0 : 3
|22.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|0 : 4
|30.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|1 : 0
|24.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Ракув
|26
|55
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|26
|51
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Лех П
|26
|50
|4
|Погонь
|26
|44
|5
|Краковия
|27
|42
|6
|Легия
|26
|41
|7
|Гурник З
|26
|40
|8
|Мотор
|27
|40
|9
|Видзев
|27
|36
|10
|ГКС Катовице
|26
|36
|11
|Радомяк
|27
|34
|12
|Пяст
|26
|33
|13
|Корона
|26
|33
|14
|Заглембе Л
|27
|26
|15
|Пуща
|26
|25
| 16
Зона вылета
|Сталь
|27
|24
| 17
Зона вылета
|Лехия
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|27
|22