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Погонь - ГКС Катовице 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 17:30
Стадион: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша), вместимость: 21163
06 Апреля 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 27-й тур
Погонь
ГКС Катовице

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - ГКС Катовице, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Погонь
Щецин
ГКС Катовице
Катовице
Главные тренеры
Швеция Йенс Густафссон
История личных встреч
27.09.2024 Польша — Экстракласса 10-й тур ГКС Катовице3 : 1Погонь
28.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур 0 : 0Погонь
14.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Погонь5 : 2
07.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур 1 : 1Погонь
01.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Погонь0 : 3
22.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур 0 : 4Погонь
30.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур ГКС Катовице2 : 1
15.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур 1 : 0ГКС Катовице
09.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур ГКС Катовице1 : 0
02.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур 1 : 0ГКС Катовице
24.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур 3 : 2ГКС Катовице
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ракув2655
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2651
3
Квалификация Лиги конференций
Лех П2650
4 Погонь2644
5 Краковия2742
6 Легия2641
7 Гурник З2640
8 Мотор2740
9 Видзев2736
10 ГКС Катовице2636
11 Радомяк2734
12 Пяст2633
13 Корона2633
14 Заглембе Л2726
15 Пуща2625
16
Зона вылета
Сталь2724
17
Зона вылета
Лехия2724
18
Зона вылета
Шлёнск2722

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