Холанд отказался от нового контракта с «Боруссией»

Дата публикации: 09-10-2021

«Боруссии» (Дортмунд) не удалось договориться с Эрлингом Холандом о новом контракте.



Как сообщает портал «Goal», немецкая команда пыталась пролонгировать соглашение с норвежским форвардом, но тот ответил отказом на данное предложение. Холанд планирует перебраться в один из европейских топ-клубов, поэтому не намерен подписывать новый контракт с «Боруссией».



Ранее СМИ писали, что в случае пролонгации соглашения 21-летнего игрока ожидает двукратное увеличение зарплаты.



Холанд находится в Дортмунде с января 2020 года. Его контракт со «шмелями» действует до июня 2024 года.



По ходу этого сезона Эрлинг, чья стоимость оценивается в € 150 млн провел за клуб 8 поединков (11 голов, 4 ассиста).