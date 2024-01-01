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Куинз Парк Рейнджерс - Лидс Юнайтед 26 Апреля прямая трансляция

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
26 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Лидс Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Лидс Юнайтед, которое состоится 26 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Испания Мартин Сифуэнтес Корвильо
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
04.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
18.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Лидс Юнайтед
02.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Лидс Юнайтед2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
26.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Лидс Юнайтед
06.01.2019 Кубок Англии 1/32 финала Куинз Парк Рейнджерс2 : 1Лидс Юнайтед
08.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Лидс Юнайтед2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
06.05.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Лидс Юнайтед2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
09.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 3Лидс Юнайтед
11.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
07.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 0Лидс Юнайтед
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 0
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 3 : 0Куинз Парк Рейнджерс
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
22.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 3 : 4Лидс Юнайтед
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Лидс Юнайтед0 : 1
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Лидс Юнайтед0 : 0
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 2 : 1Лидс Юнайтед
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Лидс Юнайтед3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4494
2
Повышение
Лидс Юнайтед4490
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун4389
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4484
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4472
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4472
7 Халл Сити4469
8 Ковентри Сити4363
9 Мидлсбро4463
10 Престон Норт Энд4463
11 Кардифф Сити4462
12 Бристоль Сити4459
13 Сандерленд4456
14 Суонси Сити4456
15 Уотфорд4453
16 Миллуолл4453
17 Сток Сити4450
18 Куинз Парк Рейнджерс4450
19 Блэкберн Роверс4449
20 Плимут Аргайл4448
21 Шеффилд Уэнсдей4447
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4446
23
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4444
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4424

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