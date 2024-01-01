Фамаликан - Бенфика 05 Мая прямая трансляция
05 Мая 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 32-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Бенфика, которое состоится 05 Мая 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Бенфика
Лиссабон
|31
|вр
|Луис Жуниор
|22
|зщ
|Nathan Santos
|15
|зщ
|Риччели
|4
|зщ
|Энеа Михай
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|8
|пз
|Мирко Топич
|7
|пз
|Хосе Родригес
|11
|пз
|Oscar Aranda
|10
|нп
|Шикинью
|29
|нп
|Джондер Кадис
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|4
|зщ
|Антониу Силва
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|20
|пз
|Жоау Мариу
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|7
|пз
|Давид Нерес
|9
|нп
|Артур Кабрал
Главные тренеры
|Жоау Педру Соуза
|Арманду Евангелишта
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|29.12.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 0
|04.03.2023
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|10.09.2022
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 1
|23.04.2022
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 0
|12.12.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 4
|08.02.2021
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|2 : 0
|18.09.2020
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 5
|09.07.2020
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|11.02.2020
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|28.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 2
|16.04.2024
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 1
|13.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 2
|27.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|3 : 1
|22.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 3
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0 4 : 2
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|3 : 0
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|32
|84
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|31
|76
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|31
|63
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|31
|62
|5
|Витория Гимарайнш
|32
|60
|6
|Морейренсе
|32
|49
|7
|Арока
|31
|45
|8
|Фамаликан
|31
|36
|9
|Риу Аве
|32
|35
|10
|Каза Пия
|31
|35
|11
|Фаренсе
|31
|34
|12
|Жил Висенте
|32
|33
|13
|Эшторил
|31
|33
|14
|Боавишта
|32
|31
|15
|Эштрела
|31
|29
|16
|Портимоненсе
|32
|28
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|31
|23
| 18
Зона вылета
|Визела
|32
|22