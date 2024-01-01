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Фамаликан - Бенфика 05 Мая прямая трансляция

05 Мая 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 32-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Фамаликан
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Бенфика, которое состоится 05 Мая 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Бенфика
Лиссабон
31 Бразилия вр Луис Жуниор
22 Бразилия зщ Nathan Santos
15 Бразилия зщ Риччели
4 Албания зщ Энеа Михай
74 Португалия зщ Франсишку Моура
28 Франция пз Зеду Юссуф
8 Сербия пз Мирко Топич
7 Панама пз Хосе Родригес
11 Испания пз Oscar Aranda
10 Португалия нп Шикинью
29 Венесуэла нп Джондер Кадис
1 Украина вр Анатолий Трубин
6 Дания зщ Александр Бах
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
4 Португалия зщ Антониу Силва
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
61 Португалия пз Флорентину Луиш
20 Португалия пз Жоау Мариу
11 Аргентина пз Анхель Ди Мария
27 Португалия пз Рафаэл Силва
7 Бразилия пз Давид Нерес
9 Бразилия нп Артур Кабрал
Главные тренеры
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Арманду Евангелишта
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
29.12.2023 Португалия - Примейра 15-й тур Бенфика3 : 0Фамаликан
25.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Бенфика2 : 0Фамаликан
04.03.2023 Португалия - Примейра 23-й тур Бенфика2 : 0Фамаликан
10.09.2022 Португалия - Примейра 6-й тур Фамаликан0 : 1Бенфика
23.04.2022 Португалия - Примейра 31-й тур Бенфика0 : 0Фамаликан
12.12.2021 Португалия - Примейра 14-й тур Фамаликан1 : 4Бенфика
08.02.2021 Португалия - Примейра 18-й тур Бенфика2 : 0Фамаликан
18.09.2020 Португалия - Примейра 1-й тур Фамаликан1 : 5Бенфика
09.07.2020 Португалия - Примейра 31-й тур Фамаликан1 : 1Бенфика
11.02.2020 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Фамаликан1 : 1Бенфика
28.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур 1 : 0Фамаликан
21.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур Фамаликан2 : 2
16.04.2024 Португалия - Примейра 20-й тур Фамаликан0 : 1
13.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур 2 : 2Фамаликан
06.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Фамаликан3 : 2
27.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур Бенфика3 : 1
22.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур 1 : 3Бенфика
18.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч 1 : 0 4 : 2Бенфика
14.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур Бенфика3 : 0
11.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Бенфика2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3284
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3176
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3163
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3162
5 Витория Гимарайнш3260
6 Морейренсе3249
7 Арока3145
8 Фамаликан3136
9 Риу Аве3235
10 Каза Пия3135
11 Фаренсе3134
12 Жил Висенте3233
13 Эшторил3133
14 Боавишта3231
15 Эштрела3129
16 Портимоненсе3228
17
Зона вылета
Шавиш3123
18
Зона вылета
Визела3222

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