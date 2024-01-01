Штутгарт - Боруссия М 18 Мая прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
18 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Боруссия М, которое состоится 18 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|33
|вр
|Александр Нюбель
|20
|зщ
|Леонидас Стергиу
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|21
|зщ
|Хироки Ито
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|16
|пз
|Атакан Каразор
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|27
|нп
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
|9
|нп
|Серу Гирасси
|1
|вр
|Йонас Омлин
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|3
|зщ
|Коу Итакура
|5
|зщ
|Марвин Фридрих
|18
|зщ
|Штефан Лайнер
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|27
|пз
|Рокко Райц
|17
|пз
|Ману Коне
|14
|нп
|Алассан Плеа
|25
|нп
|Робин Хак
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|14.01.2024
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|3 : 1
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|04.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|05.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 2
|16.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|03.02.2021
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|27.04.2019
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 0
|10.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 0
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|4 : 3
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|33
|87
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|33
|72
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|33
|70
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|33
|64
| 5
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|33
|60
| 6
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|33
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Хоффенхайм
|33
|43
|8
|Фрайбург
|33
|42
|9
|Хайденхайм
|33
|39
|10
|Аугсбург
|33
|39
|11
|Вердер
|33
|39
|12
|Вольфсбург
|33
|37
|13
|Боруссия М
|33
|34
|14
|Бохум
|33
|33
|15
|Майнц
|33
|32
|16
|Унион
|33
|30
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|33
|27
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|33
|17