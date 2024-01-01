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Штутгарт - Боруссия М 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
18 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Штутгарт
Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Боруссия М, которое состоится 18 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Боруссия М
Мёнхенгладбах
33ГерманияврАлександр Нюбель
20ШвейцариязщЛеонидас Стергиу
2ГерманиязщВальдемар Антон
21ЯпониязщХироки Ито
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
6ГерманияпзАнгело Штиллер
16ГерманияпзАтакан Каразор
18ГананпДжейми Левелинг
27ГерманиянпКрис Фюрих
26ГерманиянпДениз Ундав
9ГвинеянпСеру Гирасси
1ШвейцарияврЙонас Омлин
30ШвейцариязщНико Эльведи
3ЯпониязщКоу Итакура
5ГерманиязщМарвин Фридрих
18АвстриязщШтефан Лайнер
29СШАзщДжозеф Скалли
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
27ГерманияпзРокко Райц
17ФранцияпзМану Коне
14ФранциянпАлассан Плеа
25ГерманиянпРобин Хак
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ШвейцарияХерардо Сеоане
История личных встреч
14.01.2024Германия - Бундеслига17-й турБоруссия М3 : 1Штутгарт
29.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиБоруссия М5 : 1Штутгарт
29.04.2023Германия - Бундеслига30-й турШтутгарт2 : 1Боруссия М
04.11.2022Германия - Бундеслига13-й турБоруссия М3 : 1Штутгарт
05.03.2022Германия - Бундеслига25-й турШтутгарт3 : 2Боруссия М
16.10.2021Германия - Бундеслига8-й турБоруссия М1 : 1Штутгарт
15.05.2021Германия - Бундеслига33-й турБоруссия М1 : 2Штутгарт
03.02.2021Кубок Германии1/8 финалаШтутгарт1 : 2Боруссия М
16.01.2021Германия - Бундеслига16-й турШтутгарт2 : 2Боруссия М
27.04.2019Германия - Бундеслига31-й турШтутгарт1 : 0Боруссия М
10.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур0 : 1Штутгарт
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й турШтутгарт3 : 1
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур2 : 2Штутгарт
21.04.2024Германия - Бундеслига30-й тур2 : 1Штутгарт
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й турШтутгарт3 : 0
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й турБоруссия М1 : 1
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й тур2 : 2Боруссия М
28.04.2024Германия - Бундеслига31-й турБоруссия М0 : 0
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й тур4 : 3Боруссия М
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й турБоруссия М1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3387
2
Лига чемпионов
Бавария3372
3
Лига чемпионов
Штутгарт3370
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3364
5
Лига чемпионов
Боруссия Д3360
6
Лига Европы
Айнтрахт Ф3346
7
Плей-офф Лиги конференций
Хоффенхайм3343
8 Фрайбург3342
9 Хайденхайм3339
10 Аугсбург3339
11 Вердер3339
12 Вольфсбург3337
13 Боруссия М3334
14 Бохум3333
15 Майнц3332
16 Унион3330
17
Зона вылета
Кёльн3327
18
Зона вылета
Дармштадт 983317

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