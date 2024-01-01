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Атырау - Астана 18 Мая прямая трансляция

18 Мая 2024 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 9-й тур
Атырау
Астана

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атырау - Астана, которое состоится 18 Мая 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атырау
Атырау
Астана
Астана
История личных встреч
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Астана0 : 0Атырау
28.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Атырау0 : 0Астана
23.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Астана5 : 1Атырау
21.05.2022 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Атырау1 : 1Астана
18.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Атырау0 : 2Астана
10.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Астана6 : 2Атырау
25.09.2019 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Атырау1 : 4Астана
01.05.2019 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Атырау0 : 3Астана
03.04.2019 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Астана3 : 1Атырау
26.09.2018 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Атырау0 : 1Астана
04.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур 1 : 0Атырау
27.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Атырау2 : 0
20.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Атырау
07.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур 1 : 1Атырау
30.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Атырау0 : 1
12.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Астана1 : 1
04.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур 1 : 1Астана
27.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур 0 : 2Астана
21.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Астана2 : 2
07.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур 1 : 0Астана
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Актобе714
2
Квалификация Лиги конференций
Елимай714
3
Квалификация Лиги конференций
Кайрат814
4 Жетысу713
5 Ордабасы712
6 Астана812
7 Тобол712
8 Кызыл-Жар88
9 Атырау77
10 Туран87
11 Женис87
12
Зона вылета
Кайсар76
13
Зона вылета
Шахтёр Крг74
14
Зона вылета
Аксу00

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