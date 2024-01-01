Атырау - Астана 18 Мая прямая трансляция
18 Мая 2024 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 9-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атырау - Астана, которое состоится 18 Мая 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атырау
Атырау
Астана
Астана
История личных встреч
|22.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|23.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|5 : 1
|21.05.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|18.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|10.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|6 : 2
|25.09.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 4
|01.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|03.04.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|26.09.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|20.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|12.05.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|21.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Актобе
|7
|14
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Елимай
|7
|14
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Кайрат
|8
|14
|4
|Жетысу
|7
|13
|5
|Ордабасы
|7
|12
|6
|Астана
|8
|12
|7
|Тобол
|7
|12
|8
|Кызыл-Жар
|8
|8
|9
|Атырау
|7
|7
|10
|Туран
|8
|7
|11
|Женис
|8
|7
| 12
Зона вылета
|Кайсар
|7
|6
| 13
Зона вылета
|Шахтёр Крг
|7
|4
| 14
Зона вылета
|Аксу
|0
|0