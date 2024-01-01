Актобе - Ордабасы 18 Мая прямая трансляция
18 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Ордабасы, которое состоится 18 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Актобе
Актобе
Ордабасы
Шымкент
История личных встреч
|16.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|09.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|29.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
|21.08.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|18.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|09.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 4
|22.09.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 1
|26.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|15.03.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|16.09.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|12.05.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|04.05.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|20.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|07.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|31.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Актобе
|7
|14
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Елимай
|7
|14
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Кайрат
|8
|14
|4
|Жетысу
|7
|13
|5
|Ордабасы
|7
|12
|6
|Астана
|8
|12
|7
|Тобол
|7
|12
|8
|Кызыл-Жар
|8
|8
|9
|Атырау
|7
|7
|10
|Туран
|8
|7
|11
|Женис
|8
|7
| 12
Зона вылета
|Кайсар
|7
|6
| 13
Зона вылета
|Шахтёр Крг
|7
|4
| 14
Зона вылета
|Аксу
|0
|0