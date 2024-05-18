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Вердер - Бохум 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
18 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Вердер
Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Бохум, которое состоится 18 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Бохум
Бохум
30ГерманияврМихаэль Цеттерер
13СербиязщМилош Велькович
32АвстриязщМарко Фридль
3ГерманиязщАнтони Юнг
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
27ГерманиязщФеликс Агу
10ГерманияпзЛеонардо Биттенкорт
14БельгияпзСенне Линен
20АвстрияпзРомано Шмид
29ГерманиянпНик Вольтемаде
7ГерманиянпМарвин Дукш
1ГерманияврМануэль Риман
14ГерманиязщТим Эрман
20УкраиназщИван Ордец
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
5Бразилиязщ Бернардо
32ГерманиязщМаксимилиан Виттек
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
7АвстрияпзКевин Штёгер
29ГерманиянпМориц Брошински
33ГерманиянпФилипп Хофман
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ГерманияТомас Леч
История личных встреч
14.01.2024Германия - Бундеслига17-й турБохум1 : 1Вердер
25.02.2023Германия - Бундеслига22-й турВердер3 : 0Бохум
03.09.2022Германия - Бундеслига5-й турБохум0 : 2Вердер
20.03.2010Германия - Бундеслига27-й турВердер3 : 2Бохум
25.10.2009Германия - Бундеслига10-й турБохум1 : 4Вердер
25.04.2009Германия - Бундеслига29-й турВердер3 : 2Бохум
08.11.2008Германия - Бундеслига12-й турБохум0 : 0Вердер
03.02.2008Германия - Бундеслига18-й турВердер1 : 2Бохум
11.08.2007Германия - Бундеслига1-й турБохум2 : 2Вердер
03.03.2007Германия - Бундеслига24-й турВердер3 : 0Бохум
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур1 : 1Вердер
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й турВердер2 : 2
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур0 : 3Вердер
21.04.2024Германия - Бундеслига30-й турВердер2 : 1
14.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур5 : 0Вердер
12.05.2024Германия - Бундеслига33-й турБохум0 : 5
05.05.2024Германия - Бундеслига32-й тур3 : 4Бохум
26.04.2024Германия - Бундеслига31-й турБохум3 : 2
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й тур1 : 0Бохум
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й турБохум1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3387
2
Лига чемпионов
Бавария3372
3
Лига чемпионов
Штутгарт3370
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3364
5
Лига чемпионов
Боруссия Д3360
6
Лига Европы
Айнтрахт Ф3346
7
Плей-офф Лиги конференций
Хоффенхайм3343
8 Фрайбург3342
9 Хайденхайм3339
10 Аугсбург3339
11 Вердер3339
12 Вольфсбург3337
13 Боруссия М3334
14 Бохум3333
15 Майнц3332
16 Унион3330
17
Зона вылета
Кёльн3327
18
Зона вылета
Дармштадт 983317

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