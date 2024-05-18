Вердер - Бохум 18 Мая прямая трансляция
Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
18 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Бохум, которое состоится 18 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Бохум
Бохум
|30
|вр
|Михаэль Цеттерер
|13
|зщ
|Милош Велькович
|32
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|27
|зщ
|Феликс Агу
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|29
|нп
|Ник Вольтемаде
|7
|нп
|Марвин Дукш
|1
|вр
|Мануэль Риман
|14
|зщ
|Тим Эрман
|20
|зщ
|Иван Ордец
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|5
|зщ
|Бернардо
|32
|зщ
|Максимилиан Виттек
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|29
|нп
|Мориц Брошински
|33
|нп
|Филипп Хофман
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Томас Леч
История личных встреч
|14.01.2024
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|25.02.2023
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|03.09.2022
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|20.03.2010
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 2
|25.10.2009
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 4
|25.04.2009
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 2
|08.11.2008
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|03.02.2008
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|11.08.2007
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|03.03.2007
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|3 : 0
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 3
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|14.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|5 : 0
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 5
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 4
|26.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 2
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|33
|87
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|33
|72
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|33
|70
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|33
|64
| 5
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|33
|60
| 6
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|33
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Хоффенхайм
|33
|43
|8
|Фрайбург
|33
|42
|9
|Хайденхайм
|33
|39
|10
|Аугсбург
|33
|39
|11
|Вердер
|33
|39
|12
|Вольфсбург
|33
|37
|13
|Боруссия М
|33
|34
|14
|Бохум
|33
|33
|15
|Майнц
|33
|32
|16
|Унион
|33
|30
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|33
|27
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|33
|17