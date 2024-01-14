Эштрела - Жил Висенте 18 Мая прямая трансляция
18 Мая 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 34-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Жил Висенте, которое состоится 18 Мая 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Жил Висенте
Барселуш
|30
|вр
|Бруно
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|70
|зщ
|Mansur
|27
|зщ
|Hevertton Santos
|5
|зщ
|Педру Мендеш
|21
|пз
|Педру Са
|28
|пз
|Рубен Лима
|8
|пз
|Leo Jaba
|26
|нп
|Leonel Bucca
|10
|нп
|Andre Silva
|20
|нп
|Родриго Перейра
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|67
|зщ
|Александри Пинту
|13
|зщ
|Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
|39
|зщ
|Жонатан Буату-Мананга
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|24
|пз
|Роман Гбане
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|8
|нп
|Максим Домингес
|77
|нп
|Мурило
|70
|нп
|Фелиш Коррея
|9
|нп
|Али Алипур Гхара
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|14.01.2024
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|4 : 0
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|0 : 0
|29.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 3
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|12.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 0
|04.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 1
|26.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 1
|12.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|33
|87
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|33
|79
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|33
|69
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|33
|68
|5
|Витория Гимарайнш
|33
|60
|6
|Морейренсе
|33
|52
|7
|Арока
|33
|46
|8
|Фамаликан
|33
|42
|9
|Фаренсе
|33
|37
|10
|Риу Аве
|33
|36
|11
|Жил Висенте
|33
|36
|12
|Каза Пия
|33
|35
|13
|Эшторил
|33
|33
|14
|Боавишта
|33
|31
|15
|Эштрела
|33
|30
|16
|Портимоненсе
|33
|29
| 17
Зона вылета
|Визела
|33
|25
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|33
|23