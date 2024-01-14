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Эштрела - Жил Висенте 18 Мая прямая трансляция

18 Мая 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 34-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Эштрела
Жил Висенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Жил Висенте, которое состоится 18 Мая 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Жил Висенте
Барселуш
30Бразилиявр Бруно
4АнголазщКиалонда Гаспар
70Бразилиязщ Mansur
27БразилиязщHevertton Santos
5ПортугалиязщПедру Мендеш
21ПортугалияпзПедру Са
28ПортугалияпзРубен Лима
8Бразилияпз Leo Jaba
26АргентинанпLeonel Bucca
10БразилиянпAndre Silva
20БразилиянпРодриго Перейра
42БразилияврЭндрю да Силва Вентура
67ПортугалиязщАлександри Пинту
13БразилиязщGabriel Pereira Magalhães dos Santos
39АнголазщЖонатан Буату-Мананга
2Португалиязщ Зе Карлуш
24Кот-д'ИвуарпзРоман Гбане
10ЯпонияпзКанья Фудзимото
8ШвейцариянпМаксим Домингес
77Бразилиянп Мурило
70ПортугалиянпФелиш Коррея
9ИраннпАли Алипур Гхара
Главные тренеры
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияВитор Кампелуш
История личных встреч
14.01.2024Португалия - Примейра17-й турЖил Висенте1 : 1Эштрела
11.05.2024Португалия - Примейра33-й тур4 : 0Эштрела
05.05.2024Португалия - Примейра32-й тур0 : 0Эштрела
29.04.2024Португалия - Примейра31-й турЭштрела0 : 3
20.04.2024Португалия - Примейра30-й тур1 : 1Эштрела
14.04.2024Португалия - Примейра29-й турЭштрела2 : 2
12.05.2024Португалия - Примейра33-й турЖил Висенте2 : 0
04.05.2024Португалия - Примейра32-й тур1 : 1Жил Висенте
26.04.2024Португалия - Примейра31-й турЖил Висенте2 : 2
20.04.2024Португалия - Примейра30-й тур0 : 1Жил Висенте
12.04.2024Португалия - Примейра29-й турЖил Висенте0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3387
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3379
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3369
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3368
5 Витория Гимарайнш3360
6 Морейренсе3352
7 Арока3346
8 Фамаликан3342
9 Фаренсе3337
10 Риу Аве3336
11 Жил Висенте3336
12 Каза Пия3335
13 Эшторил3333
14 Боавишта3331
15 Эштрела3330
16 Портимоненсе3329
17
Зона вылета
Визела3325
18
Зона вылета
Шавиш3323

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