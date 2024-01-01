21:59 ()
Онлайн трансляции
Пятница 17 мая
Суббота 18 мая
Свернуть список

Боруссия Д - Дармштадт 98 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
18 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Боруссия Д
Дармштадт 98

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Дармштадт 98, которое состоится 18 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Дармштадт 98
Дармштадт
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
15ГерманиязщМатс Хуммельс
4ГерманиязщНико Шлоттербек
22НидерландызщЯн Матсен
23ГерманияпзЭмре Джан
20АвстрияпзМарсель Забитцер
19ГерманияпзЮлиан Брандт
11ГерманияпзМарко Ройс
27ГерманиянпКарим Адейеми
14ГерманиянпНиклас Фюллькруг
30ГерманияврАлександер Брунст
14АвстриязщКристоф Кларер
5ХорватиязщМатей Маглица
26ГерманиязщМаттиас Бадер
19АвстриязщЭмир Карич
23АлбанияпзКлаус Гясула
17ГерманияпзЮлиан Юстван
6ГерманияпзМарвин Мехлем
27ГерманиянпТим Скарке
22ГерманиянпАарон Зейдель
25ГерманиянпГеррит Хольтман
Главные тренеры
ГерманияЭдин Терзич
ГерманияТорстен Либеркнехт
История личных встреч
13.01.2024Германия - Бундеслига17-й турДармштадт 980 : 3Боруссия Д
11.02.2017Германия - Бундеслига20-й турДармштадт 982 : 1Боруссия Д
17.09.2016Германия - Бундеслига3-й турБоруссия Д6 : 0Дармштадт 98
02.03.2016Германия - Бундеслига24-й турДармштадт 980 : 2Боруссия Д
27.09.2015Германия - Бундеслига7-й турБоруссия Д2 : 2Дармштадт 98
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур3 : 0Боруссия Д
07.05.2024Лига чемпионов1/2 финала. 2-й матч0 : 1Боруссия Д
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й турБоруссия Д5 : 1
01.05.2024Лига чемпионов1/2 финала. 1-й матчБоруссия Д1 : 0
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур4 : 1Боруссия Д
12.05.2024Германия - Бундеслига33-й турДармштадт 980 : 6
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й тур3 : 0Дармштадт 98
28.04.2024Германия - Бундеслига31-й турДармштадт 980 : 1
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й тур0 : 2Дармштадт 98
14.04.2024Германия - Бундеслига29-й турДармштадт 980 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3387
2
Лига чемпионов
Бавария3372
3
Лига чемпионов
Штутгарт3370
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3364
5
Лига чемпионов
Боруссия Д3360
6
Лига Европы
Айнтрахт Ф3346
7
Плей-офф Лиги конференций
Хоффенхайм3343
8 Фрайбург3342
9 Хайденхайм3339
10 Аугсбург3339
11 Вердер3339
12 Вольфсбург3337
13 Боруссия М3334
14 Бохум3333
15 Майнц3332
16 Унион3330
17
Зона вылета
Кёльн3327
18
Зона вылета
Дармштадт 983317

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close