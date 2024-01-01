Боруссия Д - Дармштадт 98 18 Мая прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
18 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Дармштадт 98, которое состоится 18 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Дармштадт 98
Дармштадт
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|22
|зщ
|Ян Матсен
|23
|пз
|Эмре Джан
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|11
|пз
|Марко Ройс
|27
|нп
|Карим Адейеми
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
|30
|вр
|Александер Брунст
|14
|зщ
|Кристоф Кларер
|5
|зщ
|Матей Маглица
|26
|зщ
|Маттиас Бадер
|19
|зщ
|Эмир Карич
|23
|пз
|Клаус Гясула
|17
|пз
|Юлиан Юстван
|6
|пз
|Марвин Мехлем
|27
|нп
|Тим Скарке
|22
|нп
|Аарон Зейдель
|25
|нп
|Геррит Хольтман
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|13.01.2024
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 3
|11.02.2017
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|17.09.2016
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|6 : 0
|02.03.2016
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|27.09.2015
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
|07.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 1
|01.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|4 : 1
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 6
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 2
|14.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|33
|87
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|33
|72
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|33
|70
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|33
|64
| 5
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|33
|60
| 6
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|33
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Хоффенхайм
|33
|43
|8
|Фрайбург
|33
|42
|9
|Хайденхайм
|33
|39
|10
|Аугсбург
|33
|39
|11
|Вердер
|33
|39
|12
|Вольфсбург
|33
|37
|13
|Боруссия М
|33
|34
|14
|Бохум
|33
|33
|15
|Майнц
|33
|32
|16
|Унион
|33
|30
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|33
|27
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|33
|17