Хоффенхайм - Бавария 18 Мая прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
18 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Бавария, которое состоится 18 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бавария
Мюнхен
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|16
|пз
|Антон Стах
|21
|нп
|Мариус Бюльтер
|27
|нп
|Андрей Крамарич
|9
|нп
|Ила Бебу
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|8
|пз
|Леон Горецка
|45
|пз
|Александар Павлович
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|34
|пз
|Ловро Звонарек
|25
|нп
|Томас Мюллер
|39
|нп
|Матис Тель
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Томас Тухель
|Жольт Лёв
История личных встреч
|12.01.2024
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|3 : 0
|15.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|22.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|0 : 2
|12.03.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|23.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|4 : 0
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|4 : 1
|27.09.2020
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|4 : 1
|29.02.2020
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 6
|05.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|4 : 3
|05.10.2019
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 6
|03.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|26.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 2
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|4 : 3
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 1
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|08.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|30.04.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 2
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Бундеслиги: «Хоффенхайм» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|33
|87
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|33
|72
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|33
|70
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|33
|64
| 5
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|33
|60
| 6
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|33
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Хоффенхайм
|33
|43
|8
|Фрайбург
|33
|42
|9
|Хайденхайм
|33
|39
|10
|Аугсбург
|33
|39
|11
|Вердер
|33
|39
|12
|Вольфсбург
|33
|37
|13
|Боруссия М
|33
|34
|14
|Бохум
|33
|33
|15
|Майнц
|33
|32
|16
|Унион
|33
|30
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|33
|27
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|33
|17