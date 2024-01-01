21:59 ()
Онлайн трансляции
Пятница 17 мая
Суббота 18 мая
Свернуть список

Хоффенхайм - Бавария 18 Мая прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
18 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
Хоффенхайм
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Бавария, которое состоится 18 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бавария
Мюнхен
1ГерманияврОливер Бауман
5ТурциязщОзан Кабак
25НигериязщКевин Акпогума
3ЧехиязщПавел Кадержабек
11АвстрияпзФлориан Гриллич
6ГерманияпзГриша Прёмель
16ГерманияпзАнтон Стах
21ГерманиянпМариус Бюльтер
27ХорватиянпАндрей Крамарич
9ТогонпИла Бебу
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
1ГерманияврМануэль Нойер
4НидерландызщМаттейс де Лигт
15АнглиязщЭрик Дайер
19КанадазщАльфонсо Дэвис
8ГерманияпзЛеон Горецка
45ГерманияпзАлександар Павлович
6ГерманияпзЙозуа Киммих
34ХорватияпзЛовро Звонарек
25ГерманиянпТомас Мюллер
39ФранциянпМатис Тель
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
ГерманияТомас Тухель
ВенгрияЖольт Лёв
История личных встреч
12.01.2024Германия - Бундеслига17-й турБавария3 : 0Хоффенхайм
15.04.2023Германия - Бундеслига28-й турБавария1 : 1Хоффенхайм
22.10.2022Германия - Бундеслига11-й турХоффенхайм0 : 2Бавария
12.03.2022Германия - Бундеслига26-й турХоффенхайм1 : 1Бавария
23.10.2021Германия - Бундеслига9-й турБавария4 : 0Хоффенхайм
30.01.2021Германия - Бундеслига19-й турБавария4 : 1Хоффенхайм
27.09.2020Германия - Бундеслига2-й турХоффенхайм4 : 1Бавария
29.02.2020Германия - Бундеслига24-й турХоффенхайм0 : 6Бавария
05.02.2020Кубок Германии1/8 финалаБавария4 : 3Хоффенхайм
05.10.2019Германия - Бундеслига7-й турБавария1 : 2Хоффенхайм
12.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур0 : 6Хоффенхайм
03.05.2024Германия - Бундеслига32-й турХоффенхайм1 : 1
26.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур3 : 2Хоффенхайм
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й турХоффенхайм4 : 3
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур4 : 1Хоффенхайм
12.05.2024Германия - Бундеслига33-й турБавария2 : 0
08.05.2024Лига чемпионов1/2 финала. 2-й матч2 : 1Бавария
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й тур3 : 1Бавария
30.04.2024Лига чемпионов1/2 финала. 1-й матчБавария2 : 2
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й турБавария2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Бундеслиги: «Хоффенхайм» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3387
2
Лига чемпионов
Бавария3372
3
Лига чемпионов
Штутгарт3370
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3364
5
Лига чемпионов
Боруссия Д3360
6
Лига Европы
Айнтрахт Ф3346
7
Плей-офф Лиги конференций
Хоффенхайм3343
8 Фрайбург3342
9 Хайденхайм3339
10 Аугсбург3339
11 Вердер3339
12 Вольфсбург3337
13 Боруссия М3334
14 Бохум3333
15 Майнц3332
16 Унион3330
17
Зона вылета
Кёльн3327
18
Зона вылета
Дармштадт 983317

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close