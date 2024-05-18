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Кайсар - Женис 18 Мая прямая трансляция

18 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 9-й тур
Кайсар
Женис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсар - Женис, которое состоится 18 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайсар
Кызылорда
Женис
Астана
История личных встреч
12.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур 1 : 1Кайсар
05.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур 0 : 0Кайсар
27.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Кайсар1 : 0
20.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Кайсар1 : 1
06.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур 1 : 0Кайсар
12.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Женис0 : 2
04.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Женис1 : 2
27.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур 1 : 1Женис
20.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Женис1 : 0
06.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур 4 : 0Женис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Актобе714
2
Квалификация Лиги конференций
Елимай714
3
Квалификация Лиги конференций
Кайрат814
4 Жетысу713
5 Ордабасы712
6 Астана812
7 Тобол712
8 Кызыл-Жар88
9 Атырау77
10 Туран87
11 Женис87
12
Зона вылета
Кайсар76
13
Зона вылета
Шахтёр Крг74
14
Зона вылета
Аксу00

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