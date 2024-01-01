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Севилья - Гранада 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
05 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Севилья
Гранада

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Гранада, которое состоится 05 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Гранада
Гранада
13НорвегияврЭрьян Нюланд
16ИспаниязщХесус Навас
22ФранциязщЛуак Баде
4ИспаниязщСерхио Рамос
2ИспаниязщКике Салас
19АргентиназщМаркос Акунья
42ФранцияпзЛюсьен Агуме
24ФранцияпзБубакари Сумаре
11БельгияпзДоди Лукебакио
5АргентинанпЛукас Окампос
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
25АргентинаврАугусто Баталья
2УругвайзщБруно Мендес
4ИспаниязщМигель Анхель
14ИспаниязщИгнаси Микель
15ИспаниязщКарлос Нева
20ИспанияпзСерхио Руис
23ИспанияпзХерард Гумбау
18ПольшапзКамиль Юзвяк
19УругвайнпФакундо Пельистри
7АргентинанпЛукас Бое
11АлбаниянпМюрто Узуни
Главные тренеры
ИспанияКике Санчес Флорес
УругвайАлександер Медина
История личных встреч
19.12.2023Испания - Примера18-й турГранада0 : 3Севилья
08.04.2022Испания - Примера31-й турСевилья4 : 2Гранада
03.10.2021Испания - Примера8-й турГранада1 : 0Севилья
25.04.2021Испания - Примера32-й турСевилья2 : 1Гранада
17.10.2020Испания - Примера6-й турГранада1 : 0Севилья
25.01.2020Испания - Примера21-й турСевилья2 : 0Гранада
23.08.2019Испания - Примера2-й турГранада0 : 1Севилья
21.04.2017Испания - Примера33-й турСевилья2 : 0Гранада
03.12.2016Испания - Примера14-й турГранада2 : 1Севилья
08.05.2016Испания - Примера37-й турСевилья1 : 4Гранада
28.04.2024Испания - Примера33-й тур1 : 1Севилья
22.04.2024Испания - Примера32-й турСевилья2 : 1
14.04.2024Испания - Примера31-й тур0 : 2Севилья
30.03.2024Испания - Примера30-й тур0 : 1Севилья
17.03.2024Испания - Примера29-й турСевилья1 : 2
28.04.2024Испания - Примера33-й турГранада3 : 0
19.04.2024Испания - Примера32-й тур1 : 1Гранада
14.04.2024Испания - Примера31-й турГранада2 : 0
04.04.2024Испания - Примера26-й турГранада0 : 1
29.03.2024Испания - Примера30-й тур1 : 0Гранада
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3487
2
Лига чемпионов
Жирона3474
3
Лига чемпионов
Барселона3473
4
Лига чемпионов
Атлетико М3364
5
Лига Европы
Атлетик Б3461
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3454
7 Бетис3349
8 Валенсия3347
9 Вильярреал3345
10 Хетафе3443
11 Осасуна3339
12 Алавес3338
13 Севилья3338
14 Лас-Пальмас3437
15 Райо Вальекано3334
16 Мальорка3332
17 Сельта3331
18
Зона вылета
Кадис3426
19
Зона вылета
Гранада3321
20
Зона вылета
Альмерия3314

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