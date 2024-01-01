Севилья - Гранада 05 Мая прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
05 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Гранада, которое состоится 05 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Гранада
Гранада
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|16
|зщ
|Хесус Навас
|22
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|2
|зщ
|Кике Салас
|19
|зщ
|Маркос Акунья
|42
|пз
|Люсьен Агуме
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|5
|нп
|Лукас Окампос
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|25
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Бруно Мендес
|4
|зщ
|Мигель Анхель
|14
|зщ
|Игнаси Микель
|15
|зщ
|Карлос Нева
|20
|пз
|Серхио Руис
|23
|пз
|Херард Гумбау
|18
|пз
|Камиль Юзвяк
|19
|нп
|Факундо Пельистри
|7
|нп
|Лукас Бое
|11
|нп
|Мюрто Узуни
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
|Александер Медина
История личных встреч
|19.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 3
|08.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|4 : 2
|03.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|25.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|17.10.2020
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 0
|25.01.2020
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 0
|23.08.2019
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 1
|21.04.2017
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 0
|03.12.2016
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|08.05.2016
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 4
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|22.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 2
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|19.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 0
|04.04.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 1
|29.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|34
|87
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|34
|74
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|34
|73
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|33
|64
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|34
|61
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|34
|54
|7
|Бетис
|33
|49
|8
|Валенсия
|33
|47
|9
|Вильярреал
|33
|45
|10
|Хетафе
|34
|43
|11
|Осасуна
|33
|39
|12
|Алавес
|33
|38
|13
|Севилья
|33
|38
|14
|Лас-Пальмас
|34
|37
|15
|Райо Вальекано
|33
|34
|16
|Мальорка
|33
|32
|17
|Сельта
|33
|31
| 18
Зона вылета
|Кадис
|34
|26
| 19
Зона вылета
|Гранада
|33
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|33
|14