Райо Вальекано - Альмерия 05 Мая прямая трансляция
Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
05 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Альмерия, которое состоится 05 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Альмерия
Альмерия
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Иван Балиу
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|23
|пз
|Оскар Мартин
|17
|пз
|Унай Лопес
|8
|пз
|Оскар Трехо
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|7
|нп
|Иси Паласон
|34
|нп
|Серхио Камельо
|25
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|22
|зщ
|Сесар Монтес
|21
|зщ
|Чуми
|24
|зщ
|Бруну Ланга
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|26
|пз
|Маркос Пенья
|19
|пз
|Серхио Аррибас
|12
|нп
|Лео Баптистау
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
|15
|нп
|Энтони Лосано
Главные тренеры
|Франсиско Родригес
|Гаиска Гаритано
История личных встреч
|11.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|06.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 0
|08.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 1
|02.04.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 33-й тур
|0 : 1
|08.11.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|0 : 1
|13.07.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|3 : 2
|21.09.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 7-й тур
|1 : 1
|10.03.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 30-й тур
|0 : 1
|12.10.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 9-й тур
|1 : 0
|05.02.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 24-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 3
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 2
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 3
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|34
|87
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|34
|74
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|34
|73
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|33
|64
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|34
|61
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|34
|54
|7
|Бетис
|33
|49
|8
|Валенсия
|33
|47
|9
|Вильярреал
|33
|45
|10
|Хетафе
|34
|43
|11
|Осасуна
|33
|39
|12
|Алавес
|33
|38
|13
|Севилья
|33
|38
|14
|Лас-Пальмас
|34
|37
|15
|Райо Вальекано
|33
|34
|16
|Мальорка
|33
|32
|17
|Сельта
|33
|31
| 18
Зона вылета
|Кадис
|34
|26
| 19
Зона вылета
|Гранада
|33
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|33
|14