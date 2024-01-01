03:29 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 05 мая
Свернуть список

Райо Вальекано - Альмерия 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
05 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Райо Вальекано
Альмерия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Альмерия, которое состоится 05 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Альмерия
Альмерия
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
20АлбаниязщИван Балиу
16ГаназщАбдул Мумин
24ФранциязщФлорьян Лежён
3ИспаниязщПеп Чаварриа
23ИспанияпзОскар Мартин
17ИспанияпзУнай Лопес
8АргентинапзОскар Трехо
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
7ИспаниянпИси Паласон
34ИспаниянпСерхио Камельо
25ПортугалияврЛуиш Мануэл Максимиану
18ИспаниязщМарк Пубиль
22МексиказщСесар Монтес
21Испаниязщ Чуми
24МозамбикзщБруну Ланга
3ИспаниязщЭдгар Гонсалес
26ИспанияпзМаркос Пенья
19ИспанияпзСерхио Аррибас
12БразилиянпЛео Баптистау
10ИспаниянпАдриан Эмбарба
15ГондураснпЭнтони Лосано
Главные тренеры
ИспанияФрансиско Родригес
ИспанияГаиска Гаритано
История личных встреч
11.08.2023Испания - Примера1-й турАльмерия0 : 2Райо Вальекано
06.02.2023Испания - Примера20-й турРайо Вальекано2 : 0Альмерия
08.10.2022Испания - Примера8-й турАльмерия3 : 1Райо Вальекано
02.04.2021Испания - СегундаСегунда. 33-й турАльмерия0 : 1Райо Вальекано
08.11.2020Испания - СегундаСегунда. 11-й турРайо Вальекано0 : 1Альмерия
13.07.2020Испания - СегундаСегунда. 40-й турАльмерия3 : 2Райо Вальекано
21.09.2019Испания - СегундаСегунда. 7-й турРайо Вальекано1 : 1Альмерия
10.03.2018Испания - СегундаСегунда. 30-й турАльмерия0 : 1Райо Вальекано
12.10.2017Испания - СегундаСегунда. 9-й турРайо Вальекано1 : 0Альмерия
05.02.2017Испания - СегундаСегунда. 24-й турРайо Вальекано1 : 0Альмерия
28.04.2024Испания - Примера33-й тур3 : 0Райо Вальекано
20.04.2024Испания - Примера32-й турРайо Вальекано2 : 1
13.04.2024Испания - Примера31-й турРайо Вальекано0 : 0
31.03.2024Испания - Примера30-й тур0 : 0Райо Вальекано
17.03.2024Испания - Примера29-й турРайо Вальекано2 : 0
27.04.2024Испания - Примера33-й турАльмерия1 : 3
21.04.2024Испания - Примера32-й турАльмерия1 : 2
14.04.2024Испания - Примера31-й тур2 : 2Альмерия
30.03.2024Испания - Примера30-й турАльмерия0 : 3
17.03.2024Испания - Примера29-й тур0 : 1Альмерия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3487
2
Лига чемпионов
Жирона3474
3
Лига чемпионов
Барселона3473
4
Лига чемпионов
Атлетико М3364
5
Лига Европы
Атлетик Б3461
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3454
7 Бетис3349
8 Валенсия3347
9 Вильярреал3345
10 Хетафе3443
11 Осасуна3339
12 Алавес3338
13 Севилья3338
14 Лас-Пальмас3437
15 Райо Вальекано3334
16 Мальорка3332
17 Сельта3331
18
Зона вылета
Кадис3426
19
Зона вылета
Гранада3321
20
Зона вылета
Альмерия3314

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close