Фейеноорд - ПЕК Зволле 05 Мая прямая трансляция
Стадион: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
05 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - ПЕК Зволле, которое состоится 05 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
ПЕК Зволле
Зволле
|1
|вр
|Юстин Бейло
|4
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|3
|зщ
|Томас Белен
|18
|зщ
|Гернот Траунер
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|10
|пз
|Калвин Стенгс
|19
|нп
|Янкуба Минте
|17
|нп
|Лука Иванушец
|9
|нп
|Аясэ Уэда
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|2
|зщ
|Брам ван Полен
|4
|зщ
|Сам Керстен
|33
|зщ
|Damian van der Haar
|15
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|6
|зщ
|Anouar El Azzouzi
|23
|зщ
|Элиано Рейндерс
|50
|пз
|Филип Крастев
|18
|пз
|Одиссёс Веленас
|8
|нп
|Силвестер ван дер Ватер
|9
|нп
|Леннарт Тай
Главные тренеры
|Арне Слот
|Йонни Янсен
История личных встреч
|08.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 2
|12.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
|13.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 2
|21.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|4 : 0
|13.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 0
|12.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 2
|16.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 4
|01.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 0
|19.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|3 : 1
|21.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|3 : 0
|25.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 3
|21.04.2024
|Кубок Нидерландов
|Финал
|1 : 0
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 1
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|6 : 0
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 1
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 1
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|5 : 1
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|31
|84
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|31
|75
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|31
|63
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|31
|58
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|31
|49
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|31
|47
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|31
|46
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|31
|43
|9
|Гоу Эхед Иглс
|32
|43
|10
|Херенвен
|32
|37
|11
|Фортуна
|32
|36
|12
|ПЕК Зволле
|31
|35
|13
|Алмере Сити
|32
|34
|14
|Хераклес
|31
|32
|15
|Эксельсиор
|31
|26
|16
|Валвейк
|31
|25
| 17
Зона вылета
|Волендам
|31
|19
| 18
Зона вылета
|Витесс
|31
|2