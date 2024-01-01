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Фейеноорд - ПЕК Зволле 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
05 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Фейеноорд
ПЕК Зволле

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - ПЕК Зволле, которое состоится 05 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
ПЕК Зволле
Зволле
1 Нидерланды вр Юстин Бейло
4 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
3 Нидерланды зщ Томас Белен
18 Австрия зщ Гернот Траунер
33 Словакия зщ Давид Ганцко
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
10 Нидерланды пз Калвин Стенгс
19 Гамбия нп Янкуба Минте
17 Хорватия нп Лука Иванушец
9 Япония нп Аясэ Уэда
1 Нидерланды вр Яспер Схенделар
2 Нидерланды зщ Брам ван Полен
4 Нидерланды зщ Сам Керстен
33 Нидерланды зщ Damian van der Haar
15 Ирландия зщ Ансельмо Макнулти
6 Нидерланды зщ Anouar El Azzouzi
23 Нидерланды зщ Элиано Рейндерс
50 Болгария пз Филип Крастев
18 Нидерланды пз Одиссёс Веленас
8 Нидерланды нп Силвестер ван дер Ватер
9 Германия нп Леннарт Тай
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Нидерланды Йонни Янсен
История личных встреч
08.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур ПЕК Зволле0 : 2Фейеноорд
12.01.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала Фейеноорд3 : 1ПЕК Зволле
13.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур ПЕК Зволле1 : 2Фейеноорд
21.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Фейеноорд4 : 0ПЕК Зволле
13.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Фейеноорд1 : 0ПЕК Зволле
12.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур ПЕК Зволле0 : 2Фейеноорд
16.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПЕК Зволле3 : 4Фейеноорд
01.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Фейеноорд1 : 0ПЕК Зволле
19.01.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур ПЕК Зволле3 : 1Фейеноорд
21.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Фейеноорд3 : 0ПЕК Зволле
25.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 1 : 3Фейеноорд
21.04.2024 Кубок Нидерландов Финал Фейеноорд1 : 0
14.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур 0 : 1Фейеноорд
07.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Фейеноорд6 : 0
04.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур 0 : 0Фейеноорд
28.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур ПЕК Зволле3 : 1
14.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур 2 : 2ПЕК Зволле
06.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур ПЕК Зволле2 : 1
03.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур 5 : 1ПЕК Зволле
31.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур ПЕК Зволле1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен3184
2
Лига чемпионов
Фейеноорд3175
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте3163
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар3158
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс3149
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген3147
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3146
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта3143
9 Гоу Эхед Иглс3243
10 Херенвен3237
11 Фортуна3236
12 ПЕК Зволле3135
13 Алмере Сити3234
14 Хераклес3132
15 Эксельсиор3126
16 Валвейк3125
17
Зона вылета
Волендам3119
18
Зона вылета
Витесс312

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