Валенсия - Алавес 05 Мая прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
05 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Алавес, которое состоится 05 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Алавес
Витория
|1
|вр
|Хауме Доменек
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|34
|зщ
|Ярек Гасеровски
|21
|зщ
|Хесус Васкес
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|10
|пз
|Андре Алмейда
|8
|пз
|Хави Герра
|11
|нп
|Петер Федерико
|16
|нп
|Диего Лопес
|9
|нп
|Уго Дуро
|1
|вр
|Антонио Сивера
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|16
|зщ
|Рафа Марин
|27
|зщ
|Хавьер Лопес
|18
|пз
|Хон Альдалур
|23
|пз
|Карлос Бенавидес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|22
|нп
|Карлос Висенте
|15
|нп
|Кике
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
Главные тренеры
|Рубен Бараха
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|13.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 1
|27.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|3 : 0
|24.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|22.11.2020
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 2
|06.03.2020
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 1
|05.10.2019
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|12.05.2019
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 1
|05.01.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 1
|17.03.2018
|Испания - Примера
|29-й тур
|3 : 1
|29.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|4 : 2
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|15.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|04.04.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 1
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 0
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|34
|87
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|34
|74
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|34
|73
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|33
|64
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|34
|61
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|34
|54
|7
|Бетис
|33
|49
|8
|Валенсия
|33
|47
|9
|Вильярреал
|33
|45
|10
|Хетафе
|34
|43
|11
|Осасуна
|33
|39
|12
|Алавес
|33
|38
|13
|Севилья
|33
|38
|14
|Лас-Пальмас
|34
|37
|15
|Райо Вальекано
|33
|34
|16
|Мальорка
|33
|32
|17
|Сельта
|33
|31
| 18
Зона вылета
|Кадис
|34
|26
| 19
Зона вылета
|Гранада
|33
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|33
|14