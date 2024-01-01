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Валенсия - Алавес 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
05 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Валенсия
Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Алавес, которое состоится 05 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Алавес
Витория
1ИспанияврХауме Доменек
12ПортугалиязщТьерри Коррея
3ИспаниязщКристьян Москера
34ИспаниязщЯрек Гасеровски
21ИспаниязщХесус Васкес
18ИспанияпзХосе Луис Вайя
10ПортугалияпзАндре Алмейда
8ИспанияпзХави Герра
11Доминиканская РеспубликанпПетер Федерико
16ИспаниянпДиего Лопес
9ИспаниянпУго Дуро
1ИспанияврАнтонио Сивера
2ИспаниязщАндони Горосабель
14АргентиназщНауэль Тенаглия
16ИспаниязщРафа Марин
27ИспаниязщХавьер Лопес
18ИспанияпзХон Альдалур
23УругвайпзКарлос Бенавидес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
22ИспаниянпКарлос Висенте
15Испаниянп Кике
20АргентинанпДжулиано Симеоне
Главные тренеры
ИспанияРубен Бараха
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
История личных встреч
02.09.2023Испания - Примера4-й турАлавес1 : 0Валенсия
13.02.2022Испания - Примера24-й турАлавес2 : 1Валенсия
27.08.2021Испания - Примера3-й турВаленсия3 : 0Алавес
24.04.2021Испания - Примера32-й турВаленсия1 : 1Алавес
22.11.2020Испания - Примера10-й турАлавес2 : 2Валенсия
06.03.2020Испания - Примера27-й турАлавес1 : 1Валенсия
05.10.2019Испания - Примера8-й турВаленсия2 : 1Алавес
12.05.2019Испания - Примера37-й турВаленсия3 : 1Алавес
05.01.2019Испания - Примера18-й турАлавес2 : 1Валенсия
17.03.2018Испания - Примера29-й турВаленсия3 : 1Алавес
29.04.2024Испания - Примера33-й тур4 : 2Валенсия
20.04.2024Испания - Примера32-й турВаленсия1 : 2
15.04.2024Испания - Примера31-й тур0 : 1Валенсия
04.04.2024Испания - Примера26-й тур0 : 1Валенсия
30.03.2024Испания - Примера30-й турВаленсия0 : 0
27.04.2024Испания - Примера33-й турАлавес3 : 0
21.04.2024Испания - Примера32-й турАлавес2 : 0
14.04.2024Испания - Примера31-й тур2 : 0Алавес
31.03.2024Испания - Примера30-й турАлавес0 : 1
16.03.2024Испания - Примера29-й тур2 : 0Алавес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3487
2
Лига чемпионов
Жирона3474
3
Лига чемпионов
Барселона3473
4
Лига чемпионов
Атлетико М3364
5
Лига Европы
Атлетик Б3461
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3454
7 Бетис3349
8 Валенсия3347
9 Вильярреал3345
10 Хетафе3443
11 Осасуна3339
12 Алавес3338
13 Севилья3338
14 Лас-Пальмас3437
15 Райо Вальекано3334
16 Мальорка3332
17 Сельта3331
18
Зона вылета
Кадис3426
19
Зона вылета
Гранада3321
20
Зона вылета
Альмерия3314

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