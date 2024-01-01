АЗ Алкмар - Твенте 05 Мая прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
05 Мая 2024 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Твенте, которое состоится 05 Мая 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Твенте
Энсхеде
|1
|вр
|Мэтью Райан
|2
|зщ
|Юкинари Сугавара
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|34
|зщ
|Мес де Вит
|25
|пз
|Рихедли Базур
|16
|пз
|Свен Мейнанс
|14
|пз
|Кристиян Белич
|10
|пз
|Дани де Вит
|15
|пз
|Рубен ван Боммел
|11
|нп
|Ибрахим Садик
|9
|нп
|Вангелис Павлидис
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|2
|зщ
|Мес Хилгерс
|3
|зщ
|Робин Проппер
|5
|зщ
|Гейс Смал
|8
|пз
|Юри Регер
|4
|пз
|Матиас Хьёлё
|23
|пз
|Михал Садилек
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|18
|пз
|Михел Влап
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
|Рон Янс
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|13.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 1
|19.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 1
|11.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 1
|13.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 1
|19.01.2022
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|23.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 1
|13.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|4 : 1
|13.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 3
|15.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 0
|02.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 3
|13.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 2
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|5 : 1
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|5 : 0
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 0
|24.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 1
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 0
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 3
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|31
|84
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|31
|75
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|31
|63
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|31
|58
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|31
|49
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|31
|47
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|31
|46
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|31
|43
|9
|Гоу Эхед Иглс
|32
|43
|10
|Херенвен
|32
|37
|11
|Фортуна
|32
|36
|12
|ПЕК Зволле
|31
|35
|13
|Алмере Сити
|32
|34
|14
|Хераклес
|31
|32
|15
|Эксельсиор
|31
|26
|16
|Валвейк
|31
|25
| 17
Зона вылета
|Волендам
|31
|19
| 18
Зона вылета
|Витесс
|31
|2