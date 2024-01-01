03:31 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 05 мая
Свернуть список

АЗ Алкмар - Твенте 05 Мая прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
05 Мая 2024 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
АЗ Алкмар
Твенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Твенте, которое состоится 05 Мая 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Твенте
Энсхеде
1 Австралия вр Мэтью Райан
2 Япония зщ Юкинари Сугавара
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
34 Нидерланды зщ Мес де Вит
25 Нидерланды пз Рихедли Базур
16 Нидерланды пз Свен Мейнанс
14 Сербия пз Кристиян Белич
10 Нидерланды пз Дани де Вит
15 Нидерланды пз Рубен ван Боммел
11 Гана нп Ибрахим Садик
9 Греция нп Вангелис Павлидис
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
2 Нидерланды зщ Мес Хилгерс
3 Нидерланды зщ Робин Проппер
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
8 Нидерланды пз Юри Регер
4 Норвегия пз Матиас Хьёлё
23 Чехия пз Михал Садилек
11 Нидерланды пз Дан Ротс
14 Нидерланды пз Сем Стейн
18 Нидерланды пз Михел Влап
9 Нидерланды нп Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
Нидерланды Паскаль Янсен
Нидерланды Рон Янс
Нидерланды Джозеф Остинг
История личных встреч
13.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Твенте2 : 1АЗ Алкмар
19.03.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Твенте2 : 1АЗ Алкмар
11.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур АЗ Алкмар1 : 1Твенте
13.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур АЗ Алкмар0 : 1Твенте
19.01.2022 Кубок Нидерландов 1/8 финала Твенте1 : 2АЗ Алкмар
23.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Твенте3 : 1АЗ Алкмар
13.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур АЗ Алкмар4 : 1Твенте
13.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Твенте1 : 3АЗ Алкмар
15.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Твенте2 : 0АЗ Алкмар
02.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур АЗ Алкмар3 : 0Твенте
28.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 0 : 3АЗ Алкмар
13.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур АЗ Алкмар3 : 2
06.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 5 : 1АЗ Алкмар
03.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур 5 : 0АЗ Алкмар
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур АЗ Алкмар2 : 0
24.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Твенте3 : 1
14.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур 2 : 1Твенте
06.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Твенте2 : 0
03.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур 3 : 3Твенте
31.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Твенте1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен3184
2
Лига чемпионов
Фейеноорд3175
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте3163
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар3158
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс3149
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген3147
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3146
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта3143
9 Гоу Эхед Иглс3243
10 Херенвен3237
11 Фортуна3236
12 ПЕК Зволле3135
13 Алмере Сити3234
14 Хераклес3132
15 Эксельсиор3126
16 Валвейк3125
17
Зона вылета
Волендам3119
18
Зона вылета
Витесс312

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close