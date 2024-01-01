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Ганновер-96 - Падерборн 07 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
05 Мая 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 32-й тур
Ганновер-96
Падерборн 07

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Падерборн 07, которое состоится 05 Мая 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
03.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Падерборн 071 : 0Ганновер-96
11.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Ганновер-963 : 4Падерборн 07
06.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Падерборн 074 : 2Ганновер-96
24.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Падерборн 073 : 0Ганновер-96
19.11.2021 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Ганновер-960 : 0Падерборн 07
12.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Ганновер-960 : 0Падерборн 07
18.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Падерборн 071 : 0Ганновер-96
15.02.2015 Германия - Бундеслига 21-й тур Ганновер-961 : 2Падерборн 07
20.09.2014 Германия - Бундеслига 4-й тур Падерборн 072 : 0Ганновер-96
26.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 1 : 1Ганновер-96
21.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Ганновер-961 : 2
14.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур 0 : 0Ганновер-96
07.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Ганновер-961 : 1
31.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур 0 : 3Ганновер-96
27.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Падерборн 073 : 1
19.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур 0 : 2Падерборн 07
13.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Падерборн 071 : 1
05.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Падерборн 072 : 3
31.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур 2 : 1Падерборн 07
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули3263
2
Повышение
Хольштайн3161
3
Плей-офф за повышение
Фортуна3259
4 Гамбург3255
5 Карлсруэ3252
6 Ганновер-963146
7 Падерборн 073146
8 Гройтер Фюрт3246
9 Герта3145
10 Эльверсберг3140
11 Магдебург3137
12 Шальке-043137
13 Нюрнберг3237
14 Айнтрахт Б3235
15 Кайзерслаутерн3133
16 Веен3132
17
Зона вылета
Ганза Р3231
18
Зона вылета
Оснабрюк3125

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