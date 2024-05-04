Эрмосо покинет «Атлетико» свободным агентом

Дата публикации: 04-05-2024

Руководство «Атлетико» приняло окончательное решение относительно будущего в мадридском клубе Марио Эрмосо.



Известный спортивный журналист и инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что основной защитник «матрасников» все же покинет команду Диего Симеоне по окончании сезона в связи с истечением трудового договора.



Сторонам не удалось согласовать продление контракта, так как клуб отказался удовлетворять финансовые аппетиты 28-летнего игрока. Эрмосо было рекомендовано заняться поисками нового места работы.



Ранее в СМИ сообщалось об интересе к центрбеку со стороны «Интера», а также ряда представителей английской Премьер-лиги.



«Transfermarkt» оценивает стоимость Эрмосо в 25 000 000 евро.