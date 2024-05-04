13:33 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 05 мая
Свернуть список

Эрмосо покинет «Атлетико» свободным агентом

Дата публикации: 04-05-2024

Руководство «Атлетико» приняло окончательное решение относительно будущего в мадридском клубе Марио Эрмосо.

Известный спортивный журналист и инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что основной защитник «матрасников» все же покинет команду Диего Симеоне по окончании сезона в связи с истечением трудового договора.

Сторонам не удалось согласовать продление контракта, так как клуб отказался удовлетворять финансовые аппетиты 28-летнего игрока. Эрмосо было рекомендовано заняться поисками нового места работы.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к центрбеку со стороны «Интера», а также ряда представителей английской Премьер-лиги.

«Transfermarkt» оценивает стоимость Эрмосо в 25 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close